Samsung e AMD uniscono le forze: la tecnologia Radeon pronta a sbarcare sugli smartphone!

La partnership è stata annunciata attraverso il portale ufficiale di AMD. Samsung fa esplicito riferimento alle prestazioni grafiche dei futuri smartphone.

Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul portale dell’azienda statunitense, AMD e Samsung hanno annunciato una partnership che si concretizzerà nel settore smartphone. In particolare, il gigante di Seul potrà sfruttare soluzioni IP ad alte prestazioni e basso consumo energetico basate sulle tecnologie grafiche Radeon. Questo consentirà ai dispositivi mobili dell’azienda sudcoreana di compiere un salto di qualità in termini di performance, il che potrà poi avere un riflesso diretto in tutta una serie di ambiti.

“Mentre ci prepariamo per cambiamenti radicali nella tecnologia e scopriamo nuove opportunità, la nostra partnership con AMD ci consentirà di portare sul mercato prodotti e soluzioni grafiche rivoluzionarie per le applicazioni mobili di domani”, ha dichiarato Inyup Kang, presidente di Samsung Electronics di S.LSI Business. “Non vediamo l’ora di lavorare con AMD per accelerare le innovazioni nelle tecnologie di grafica mobile che contribuiranno a portare il futuro computing mobile al prossimo livello”.

Dunque, il management Samsung fa esplicito riferimento alle prestazioni grafiche degli smartphone di nuova generazione. Inevitabile pensare al mondo del gaming, che sta sempre più influenzando il settore mobile. Allo stato attuale i limiti sono soprattutto di natura software, ma non ci sono dubbi sul fatto che l’adozione delle tecnologie Radeon potrebbe garantire un vero salto di qualità a livello hardware.

“L’adozione delle nostre tecnologie grafiche Radeon su PC, console di gioco, cloud e mercati HPC è cresciuta in modo significativo e siamo entusiasti di collaborare con il leader del settore Samsung per accelerare l’innovazione grafica nel mercato mobile”, ha affermato la Dott.ssa Lisa Su, presidente AMD e CEO. “Questa partnership strategica estenderà la portata della nostra grafica Radeon ad alte prestazioni nel mercato mobile, espandendo in modo significativo la base utenti Radeon e l’ecosistema di sviluppo”.

Una partnership dunque “win-to-win”. Da una parte infatti Samsung potrà sfruttare il know-how di AMD in ambito grafico, mentre dall’altra parte il gigante statunitense potrà usufruire della grande base d’utenza messa a disposizione dall’azienda sudcoreana al fine di diffondere in maniera più capillare le proprie tecnologie. Attendiamo comunque maggiori dettagli in merito, magari con riferimento a specifici modelli di smartphone che arriveranno sul mercato nei prossimi mesi.