Samsung, è ora possibile riparare in casa anche i pieghevoli

Samsung è al lavoro per migliorare e ampliare il programma Self-Repair, che consente agli utenti di riparare i propri smartphone. La novità è che ora la casa koreana include nel programma anche i dispositivi pieghevoli.

Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5 potranno quindi essere riparati dagli utenti a casa propria, semplicemente acquistando parti di ricambio e accedendo alle guide di riparazione di iFixit. Inutile dire che, oltre agli strumenti adatti, sarà necessaria una certa manualità da parte dell’utente, vista la complessità che caratterizza questi prodotti.

Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5 si aggiungono alla lista di smartphone che già possono essere riparati a casa tramite il programma Self-Repair, che vede tutta la famiglia Galaxy S23, la gamma Galaxy Tab S9 e i notebook della serie Galaxy Book 2 Pro. Attualmente non ci sono informazioni sui laptop più recenti, ma speriamo che in futuro vengano aggiunti all’elenco; nel frattempo, Samsung ha esteso il programma di riparazione autonoma anche a dispositivi più economici, come la gamma Galaxy Tab A9 e Galaxy A05s.

I due pieghevoli Samsung non sono ancora presenti sul sito di iFixit, ma l’azienda afferma che saranno aggiunti durante il mese di dicembre. Samsung ha colto l’occasione anche per ampliare il programma Self-Reipar in nuovi stati, includendo ora anche Danimarca, Grecia, Ungheria e Portogallo.