Samsung, ecco come sarà il Galaxy Tab S7

Sul web è emerso il design di quello che potrebbe essere Samsung Galaxy Tab S7, un nuovo tablet di fascia alta. Il suo lancio, di conseguenza, potrebbe non essere distante.

A diffondere le prime immagini è stato OnLeaks, un leaker molto attendibile. A quanto pare, l’aspetto estetico di questo prossimo dispositivo sarà molto simile a Galaxy Tab S6 (disponile su Amazon), ovvero il modello precedente che presentava un design molto curato e materiali di ottima qualità.

Il tablet potrebbe avere le seguenti dimensioni: 253,7 x 165,3 x 6,3 mm. Le varianti disponibili saranno forse due: con display da 11 pollici (quello presente nelle immagini) e 12,4 pollici. Secondo le indiscrezioni, i materiali scelti saranno metallo e vetro. Nella scocca posteriore potremmo trovare due sensori fotografici, posizionati in un piccolo modulo, una scanalatura e il logo del produttore. Nella parte frontale ci sarà un display circondato da cornici abbastanza evidenti in cui sarà collocata la fotocamera: nessun pannello Infinity-O, come invece ipotizzato precedentemente.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, le informazioni sono ancora poche. Si parla di un SoC Snapdragon 865, supporto per il 5G e una batteria da 7.760 mAh. Il lancio potrebbe invece essere fissato per luglio o agosto.