Il futuro di Samsung: preannunciati alcuni smartphone in uscita entro il 2021

Samsung avrebbe anticipato alcuni smartphone in uscita entro il 2021: un catalogo sempre più ricco è quello della società coreana. Il 2020 è iniziato ancora da pochi giorni, ma il brand sembrerebbe già focalizzarsi sul futuro.

In Corea, presso il Sungam Suh International Patent & Law Firm, Samsung ha registrato i nomi di alcuni smartphone ancora sconosciuti. Si parla di Samsung Galaxy A12, Galaxy A22, Galaxy A32, Galaxy A42, Galaxy A52, Galaxy A62, Galaxy A72, Galaxy A82 e Galaxy A92.

