Samsung Galaxy A11 è appena apparso in un sito web ufficiale del produttore. Insieme a lui sono state preannunciate le specifiche tecniche di quello che sembrerebbe essere lo smartphone meno costoso della serie “Galaxy A”.

Bisogna comunque precisare che mancano ancora alcune caratteristiche fondamentali, ma la scheda disponibile nella pagina del sito web ci offre l’opportunità di scoprire quasi tutte le specifiche tecniche di questo nuovo smartphone di fascia bassa.

Il display Infiniy-O (TFT) ha una diagonale da 6,4 pollici e una risoluzione HD+. Nella parte posteriore sono presenti tre sensori fotografici rispettivamente da 13 MP, 5 MP (grandangolare) e 2 MP (depth). La fotocamera frontale ha una definizione di 8 MP.

Sconosciuto ancora il processore, anche se potrebbe trattarsi di un Exynos entry-level octa-core fino a 1,8 GHz. Ad affiancare il processore ci sono 2/3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). La batteria ha una capacità massima di 4.000 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida a 15 W.

Per il momento non è ancora chiaro quando il dispositivo, che ha recentemente ottenuto una certificazione, sarà lanciato. Durante i prossimi giorni dovrebbero comunque arrivare gli ultimi dettagli riguardo alla distribuzione e il resto delle specifiche. Il 2020 di Samsung si conferma così essere ricco di smartphone di fascia media e bassa, come Galaxy M21, Galaxy A31 e Galaxy A41.