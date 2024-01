Samsung Galaxy A25 a un prezzo STRACCIATO! Lo paghi solo 278€

Samsung Galaxy A25 5G è un ottimo smartphone per chi cerca di massimizzare il rapporto qualità/prezzo e ora disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile di 278 euro! Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone dalle buone caratteristiche a tutto tondo, è davvero difficile farselo scappare a questo prezzo.

Samsung Galaxy A25 5G, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Galaxy A25 5G ha un display Super AMOLED da 6,5" che offre una luminosità fino a 1000 nit, ottima anche all'aperto, e risoluzione Full HD+. La modalità Vision Booster e la Protezione Occhi lo rendono l'alleato perfetto per gli amanti di film, giochi e serie TV che passano numerose ore davanti allo schermo, garantendo comfort visivo e dettagli mozzafiato in ogni contesto di utilizzo.

Per gli appassionati di fotografia e social media, il Galaxy A25 5G non mancherà di catturare ogni momento con la sua tripla fotocamera posteriore da 50MP e la fotocamera anteriore da 13MP, ottime per scatti e selfie impeccabili. Il processore Exynos 1280, i 6GB di RAM e l'ampia memoria da 128GB (espandibile fino a 1TB), assicurano potenza, spazio d'archiviazione e multitasking senza difficoltà. Con una batteria da 5.000 mAh e la ricarica ultra-rapida, è consigliato a chiunque necessiti di uno smartphone in grado di tenere il passo con una vita dinamica e sempre in movimento.

Se siete molto attenti al rapporto qualità/prezzo, il Galaxy A25 5G ha tutte le carte in regola per diventare il vostro prossimo smartphone e l'offerta di oggi è davvero difficile da farsi scappare: grazie a uno sconto del 13% potete portarlo a casa a soli 278 euro, un prezzo davvero interessante e competitivo in questa fascia di mercato.

