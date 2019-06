Samsung Galaxy A90: Snapdragon 855 e una misteriosa funzione Tilt OIS?

Samsung Galaxy A90 torna al centro dell’attenzione. Ancora una volta il merito è di OnLeaks. Qualche giorno fa, il leaker ha affermato che il dispositivo in questione sarebbe stato il primo di una nuova linea del produttore sudcoreano chiamata Galaxy R. Nelle scorse ore, invece, ha ritrattato aggiungendo alcuni dettagli tecnici.

I modelli in arrivo dovrebbero essere due identificati con i codici SM-A908 e SM-A905. Ci sarebbero piccole ma sostanziali differenze tra i due. Il primo sarebbe il Galaxy A90 con supporto 5G e dovrebbe essere alimentato dal processore Snapdragon 855 di Qualcomm. Il modulo fotografico posteriore dovrebbe comporsi di tre fotocamere con il sensore principale da 48 MP accoppiato a un secondo da 8 MP – presumibilmente un teleobiettivo – e un ultimo da 5 MP.

In order to somehow make amends, I bring you the key specs of these devices 😜

– SM-A908: SD855, 6.7-inch screen with in-display FPS, 48+8+5 rear camera, 5G support.

– SM-A905: SD855, 6.7-inch screen with in-display FPS, 48+12+5 rear camera with exclusive Tilt OIS tech!

Cheers! pic.twitter.com/uqfFTnfoIQ

— Steve H.McFly (@OnLeaks) June 25, 2019