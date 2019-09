Samsung Galaxy S11: fotocamera da 108 MP e zoom ottico 5x?

Samsung Galaxy 11 potrebbe essere equipaggiato da una fotocamera da 108 Megapixel e zoom ottico 5X, un deciso passo avanti in ambito fotografico per l’azienda sudcoreana.

Dopo poco più di sei mesi dal lancio sul mercato del Galaxy S10 e a poche settimane dalla presentazione ufficiale della nuova gamma Note 10, non mancano le indiscrezioni sul prossimo top di gamma della società. Stando a quanto diffuso nelle ultime ore, lo smartphone potrebbe puntare tutto sul comparto fotografico che, come detto, andrebbe a stravolgere le attuali linee di Samsung.

Il nuovo S10+ vanta infatti di una fotocamera principale da 12 Megapixel e un teleobiettivo con zoom ottico 2x. Ciò significherebbe un decisivo perfezionamento e potenziamento per i moduli ottici della serie S. Tuttavia, si parlerebbe dello stesso sensore ISOCELL Bright HMX di cui dispone il nuovo Mi Mix Alpha a breve presentato dall’azienda cinese, device decisamente unico per il suo design ma anche per il comparto fotografico.

Il video reso pubblico da Samsung Electro-Mechanics, filiale che sta lavorando alla realizzazione del sensore, mostra chiaramente il sensore in azione. Il modulo progettato, da soli 5mm, permetterà di occupare uno spazio piuttosto “ridotto” sullo smartphone. Sappiamo infatti che maggiore è lo zoom ottico maggiore sarà l’altezza del modulo, motivo per cui in precedenza è stato quasi del tutto impossibile utilizzare uno zoom superiore a 5x per mantenere i giusti livelli estetici. Il sensore sarà inoltre dotato di uno stabilizzatore ottico (OIS) che sarà sicuramente utile vista la lunghezza focale di cui dispone.