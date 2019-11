Redmi K30 arriverà ufficialmente nel 2020: confermato anche il 5G

Redmi K30, in cui sarà presente il 5G, è ufficiale. Dopo le voci diffuse durante gli scorsi giorni, il CEO di Xiaomi ha ufficialmente annunciato che questo nuovo smartphone arriverà nel 2020 e offrirà anche lo standard di quinta generazione.

Risalgono a un mese fa le prime indiscrezioni dedicate a Redmi K30. Lu Weibing, il vicepresidente di Xiaomi, tramite un post pubblicato sul social cinese Weibo, ha annunciato che il device sarà dotato di 5G e arriverà nel mercato a partire dall’oramai imminente 2020.

Una prima immagine di Redmi K30.

2020, Redmi 5G sarà un pioniere.

Questa è stata l’entusiasmante frase pubblicata da Weibing. Redmi K30 arriverà con il supporto al 5G e dovrebbe essere acceso dal chipset Qualcomm 7250. Non abbiamo ancora molti dettagli riguardanti questo dispositivo. Alcuni sono convinti che potremmo trovare una dual camera frontale, proprio come in Samsung Galaxy S10+.

Il 2020 sembrerebbe essere un anno cruciale per Xiaomi. La società ha infatti recentemente proposto il primo smartphone con fotocamera principale da 108 MP, ovvero il Mi Note 10, avrebbe preso in considerazione l’idea di proporre un dispositivo a conchiglia e sembrerebbe voler portare il 5G in tutti gli smartphone con un prezzo di lancio superiore a 250 euro.

Per scoprire tutte le caratteristiche tecniche di Redmi K30, non ci resta che attendere il lancio ufficiale.