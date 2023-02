Freschi di presentazione e d’ingresso nel panorama mobile del 2023, abbiamo deciso di mettere subito a confronto i nuovi componenti della famiglia Galaxy S23 di Samsung per il nuovo anno.

Formula che vince non si cambia, ecco quindi come anche per questo 2023 Samsung ha presentato tre nuovi smartphone per la sua linea Galaxy S, confermando l’impianto del 2022 e dando agli utenti diverse opzioni dimensionali (e funzionali) fra le quali scegliere. Quale modello si adatterà però di più alle vostre esigenze? E soprattutto, vale la pena spendere di più per i modelli “maggiori”?

Indice

Design e display

A differenza dello scorso anno, il linguaggio di design dei tre modelli segue linee comuni sia nella variante Ultra e che nelle due proposte “standard”.

Rispetto alla gamma S22, quest’anno Samsung ha voluto focalizzare maggiormente i propri sforzi di design non tanto nel rendere ancora più estremo il nuovo modello più costoso (che condivide praticamente forme e linee del suo predecessore) bensì nel rendere ancora migliori e più simili a Ultra i modelli base.

Al netto infatti di linee più squadrate e taglienti che rimangono prerogativa di S23 Ultra infatti, S23 e S23+ vedono il loro linguaggio estetico generale come più simile al fratello maggiore rispetto a quanto visto l’anno scorso. Questo elemento è legato specialmente al nuovo blocco fotografico, dotato di diverse lenti ognuna dotata della propria sporgenza contenuta, cosa che ora accomuna, almeno visivamente, tutta la nuova serie Galaxy S23.

Per quanto riguarda i materiali, ci troviamo davanti al meglio che il mercato possa offrire, con coperture in vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 e Armor Aluminum, per resa estetica e funzionale al top come da tradizione Samsung.

Invariate le proposte di polliciaggio, che prevede una proposta base con S23 e i suoi 6,1″, passando per i 6,6″ di S23+ fino ad arrivare ai 6,8″ del modello Ultra. A differenza dello scorso anno, tuttavia, i modelli base e Plus condividono con Ultra la luminosità massima di ben 1750 nit di picco.

Processore e batteria

L’area forse più interessante, insieme al comparto fotografico, in grado di differenziare davvero la nuova famiglia Galaxy S23 dalla S22 è certamente legata al cuore pulsante di questi nuovi computer tascabili.

I prodotti top di gamma della linea Galaxy S arrivano anche nel nostro Paese con a bordo il processore top di gamma realizzato da Qualcomm. Si tratta di un’inversione di rotta netta rispetto al passato, con i processori proprietari Exynos che vengono quindi (almeno momentaneamente) sostituiti da un alternativa da sempre indicata come la preferita dagli utenti.

A bordo di tutti i modelli Galaxy S23 è installato quindi il processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, una variante leggermente più veloce del nuovo chip di Qualcomm, con promesse di migliorie trasversali in quasi tutti i fondamentali rispetto alla precedente generazione.

Una delle migliorie più attese è certamente legata al comparto batteria, con una scarsa autonomia che finalmente potrebbe diventare soltanto un brutto ricordo grazie alle ottimizzazioni garantite dal nuovo chip installato nella nuova serie S23 e alle nuove celle più capienti dei modelli base e Plus.

Samsung ha confermato e migliorato il dato tecnico relativo alle batterie dei nuovi smartphone, dunque il quadro per il superamento definitivo delle ansie da ricarica potrebbe finalmente essere completo. Le batterie sono infatti rispettivamente da 3900mAh per il più piccolo S23, ben 4700mAh per la proposta S23+ e 5000mAh per S23 Ultra.

Fotocamere

I 200MP in uno smartphone sono finalmente realtà anche per quanto riguarda il produttore sudcoreano. Anche se solo per la variante Ultra, Samsung ha deciso infatti di sdoganare questa ennesima novità hardware in grado proprio, nelle mire dell’azienda, di stabilire nuovi standard per la fotografia da smartphone, specialmente per quando riguarda la fotografia notturna.

Partendo con ordine, però, anche i setup di S23 e S23+, seppur senza i 200MP, vedono un aggiornamento rispetto al passato, specialmente per quanto riguarda stabilizzazione e messa a fuoco. Parlando nello specifico di sensori, i nuovi Samsung Galaxy S23 e S23+ sono così composti:

Sensore principale: 50MP, OIS, f/1.8

50MP, OIS, f/1.8 Sensore ultragrandangolare: 12MP, f/2.2

12MP, f/2.2 Teleobiettivo: 10MP, zoom ottico 3x, f/2.4

10MP, zoom ottico 3x, f/2.4 Fotocamera anteriore: 12MP, f/2.2

Anche quest’anno l’opzione di zoom ottico 10x rimane prerogativa della variante Ultra, con la fotocamera dedicata a tale funzione che si unisce quindi al novero delle “esclusività” riservate a tale modello, assieme ovviamente anche al nuovo sensore principale ISOCELL HP2 da ben 200MP.

Perché scegliere Galaxy S23

Quest’anno forse il modello più interessante per il pubblico generalista sarà proprio S23. Le promesse di migliori autonomia e reattività garantite dal nuovo processore Qualcomm, unite a un corpo fra i più compatti rimasti nell’intero panorama smartphone, potrebbero essere un biglietto da visita in grado di spaccare il mercato.

Seppur non dotato della migliore tecnologia disponibile, può dire la sua grazie anche al supporto software che Samsung garantirà negli anni a venire, garantendo una sorta di assicurazione per gli amanti degli smartphone compatti che vedono di anno in anno diminuirsi le opzioni.

Perché scegliere Galaxy S23+

La variante “Plus” degli smartphone Galaxy S è storicamente la più difficile da inquadrare. Anche quest’anno, complice una scheda tecnica in grado di essere assolutamente di tutto rispetto ma ancora lontana dal livello garantito dal modello Ultra, potrebbe trovare difficoltà nel farsi largo fra gli utenti.

Rimane però una proposta in grado di garantire uno dei migliori rapporto schermo-dimensioni generali, grazie a un ottimizzazione delle cornici e dello spessore di assoluto rispetto per uno smartphone da 6,6″.

È dedicato a coloro che valutano il pacchetto generale di S23 ma necessitano di batteria maggiorata e non cercano un dispositivo compatto. Fotocamera e display al quasi top completano un pacchetto generale che al giusto prezzo con le promozioni potrebbe convincere più di qualcuno alla fine nel non investire il budget extra per il modello Ultra.

Perché scegliere Galaxy S23 Ultra

Il mercato di fascia ha un nuovo re? Lo scopriremo sicuramente nella nostra recensione in arrivo nelle prossime settimane. La nuova fotocamera, unita alle nuove prestazioni generali garantite dal processore Qualcomm possono rappresentare una combinazione in grado di far rimanere S23 Ultra ai vertici del panorama smartphone per tutto l’anno che seguirà.

Il tutto senza dimenticare il supporto alla S Pen integrata, per quello che è definibile al momento come il riferimento generale nel panorama mobile a livello di tecnologie in praticamente ogni fondamentale.

Specifiche tecniche

Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23+ Samsung Galaxy S23 Ultra Display Dynamic AMOLED 2X, 6.1″ 120Hz HDR10+

Infinity-O

2340×1080 px Dynamic AMOLED 2X, 6.6″ 120Hz HDR10+

Infinity-O

2340×1080 px Dynamic AMOLED 2X, 6.8″ 120Hz HDR10+

Infinity-O

Supporto S Pen

3080×1440 px RAM 8 GB 8/12 GB Archiviazione 128/256 GB 256/512 GB 256/512 GB, 1TB Fotocamere posteriori Principale 50MP (23mm – f/1.8 – OIS)

Grandangolare 12MP (13mm – f/2.2)

Teleobiettivo 10MP (69mm – f/2.4 zoom 3X ottico) Principale 200MP, 23mm, f/1.7, OIS, 16-in-1 Pixel Binning, Super Quad-Pixel AF

Grandangolare 12MP, 13mm, f/2.2

Teleobiettivo 10MP, 69mm, f/2.4, OIS

Teleobiettivo 10MP, 230mm, f/4.9, zoom 10X ottico – 100X digitale Fotocamera Anteriore 12MP (25mm – f/2.2) Batteria 3900 mAh Ricarica rapida 25W Ricarica Wireless 10W (inversa 4,5W) 4700 mAh Ricarica rapida 45W Ricarica Wireless 10W (inversa 4,5W) 5000 mAh Ricarica rapida 45W Ricarica Wireless 10W (inversa 4,5W) Dimensioni 146,3 x 70,9 x 7,6 mm 157,8 x 76,2 x 7,6 mm 163.4 x 78.1 x 8.9 mm Peso 167 g 195 g 233 g Processore Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Connettività Wi-Fi 7 5G NFC Sensore impronte digitali Certificazione IP68 Sistema operativo Android 13 con OneUI 5.1

Prezzi & Disponibilità

Samsung Galaxy S23 è già disponibile store ufficiale Samsung e su Amazon.it nelle colorazioni Phantom Black, Cream, Green e Lavender nelle seguenti configurazioni:

8GB/128GB | 979,00 euro

8GB/256GB | 1.039,00 euro

Samsung Galaxy S23+ è disponibile store ufficiale Samsung e su Amazon.it nelle colorazioni Phantom Black, Cream, Green e Lavender nelle seguenti configurazioni:

8GB/256GB | 1.229,00 euro

8GB/512GB | 1.349,00 euro

Samsung Galaxy S23 Ultra è acquistabile da oggi sullo store ufficiale Samsung e su Amazon.it nelle colorazioni Phantom Black, Cream, Green e Lavender nelle seguenti configurazioni:

8GB/256GB | 1.479,00 euro

8GB/512GB | 1.659,00 euro

12GB/1TB | 1.899,00 euro

Promozioni lancio

Ricordiamo che gli utenti che acquisteranno Samsung Galaxy S23 Ultra da 1TB, Samsung Galaxy S23 Ultra da 512GB, Samsung Galaxy S23+ da 512GB e Samsung Galaxy S23 da 256GB sul Samsung Shop Online entro il 16 febbraio 2023, registrando il prodotto entro e non oltre il giorno 24 aprile 2023 a questo link, potranno ricevere un cashback rispetto al prodotto acquistato:

Samsung Galaxy S23 Ultra, 1TB | 240,00 euro

Samsung Galaxy S23 Ultra, 512GB | 180,00 euro

Samsung Galaxy S23+, 512GB | 120,00 euro

Samsung Galaxy S23, 256GB | 60,00 euro

Inoltre, acquistando Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra entro il giorno 31 marzo e registrando il prodotto a questo link entro il 21 aprile 2023, è possibile avere una super valutazione del proprio dispositivo usato.