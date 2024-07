Galaxy S24 Ultra a meno di 1000€ su Amazon, disponibile in vari colori

In attesa del Galaxy Unpacked 2024, dove saranno presentati i nuovi prodotti Samsung, vi segnaliamo intanto che su Amazon il Galaxy S24 Ultra è ora disponibile a meno di 1.000€. Il 33% di sconto è valido su diversi colori e questa offerta eguaglia la migliore offerta passata, che richiedeva l'uso di un coupon per acquistarlo a questo prezzo. Ora, il prezzo di 999€ è già applicato e potete procedere all'acquisto senza la necessità di codici sconto o altre complicazioni.

Galaxy S24 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è uno smartphone che va incontro alle esigenze di coloro che cercano la punta di diamante della tecnologia mobile, con prestazioni che non temono confronti. Questo smartphone è raccomandato soprattutto agli appassionati di fotografia che vogliono catturare dettagli minuziosi e notturni grazie alla sua fotocamera da 200MP, che promette scatti di qualità eccezionale in ogni condizione di luce.

Anche gli amanti del gaming troveranno nel Samsung Galaxy S24 Ultra il loro smartphone perfetto, grazie a un potente processore e a una camera di vapore migliorata che assicura prestazioni sempre stabili, mantenendo al contempo l'efficienza energetica e una lunga autonomia con la sua batteria da 5.000 mAh.

Coloro che fanno dell'efficienza e produttività uno stile di vita, troveranno in questo telefono uno strumento ineguagliabile. L'integrazione dell'AI per editare foto, la traduzione in tempo reale e l'organizzazione intelligente di appunti con S Pen sono solo alcune delle funzionalità che caratterizzano il Samsung Galaxy S24 Ultra. Con una scocca in titanio e con l'aiuto del Corning Gorilla Armor, è ideale non solo per gli avventurieri, ma anche per chi cerca uno smartphone che possa supportare un uso intensivo.

