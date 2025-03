Se hai atteso per il Galaxy S25, hai vinto! Oggi le offerte si sommano

Se avete aspettato il momento giusto per acquistare il nuovo Galaxy S25, oggi è il periodo perfetto per farlo. Samsung ha deciso di superare se stessa, combinando due delle migliori promozioni recenti in un'unica offerta. Dopo settimane di sconti interessanti sulla serie top di gamma, l'azienda ha rilasciato un'opportunità ancora più conveniente: acquistando un Galaxy S25, potete ottenere ben 200€ di sconto e ricevere in omaggio un Galaxy A16. Un'occasione che non capita spesso e che rende l'acquisto del top di gamma Samsung ancora più vantaggioso.

Samsung Galaxy S25, chi dovrebbe acquistarlo?

Le due promozioni in questione erano già molto apprezzate singolarmente, ma insieme diventano ancora più allettanti. La prima permette di usufruire di 200€ di sconto immediato su tutta la serie Galaxy S25 utilizzando il codice promozionale "GALAXY4U" al momento dell'acquisto sullo store ufficiale di Samsung. La seconda promo, invece, prevede l'omaggio di un Galaxy A16 semplicemente registrando la prova di acquisto su Samsung Members. Ora, con questa combinazione, Samsung offre un valore aggiunto incredibile a chi sceglie il suo nuovo flagship.

L'iniziativa è pensata per rendere l'acquisto del Galaxy S25 ancora più accessibile e conveniente. Il modello S25 Ultra, con le sue specifiche, rappresenta il meglio della tecnologia Samsung, offrendo un display di altissima qualità, un processore potente e un comparto fotografico di livello professionale. Grazie a questa offerta, potete portarvi a casa non solo uno smartphone premium con un notevole risparmio, ma anche un secondo telefono, perfetto da regalare o da utilizzare come smartphone secondario.

Se siete interessati a questa promozione, non perdete tempo: le offerte di questo calibro non durano per sempre. Approfittate dell’occasione per ottenere un Galaxy S25 con 200€ di sconto e un Galaxy A16 in omaggio, unendo risparmio e convenienza in un'unica mossa. Controllate subito lo store ufficiale di Samsung e assicuratevi di sfruttare entrambe le promo prima che scadano.

Vedi offerta