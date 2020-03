Sul web sono iniziate a circolare le specifiche tecniche e il design del nuovo Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020). A diffondere nuovi dettagli è stato Evan Blass, un celebre leaker. Il tablet, già qualche mese fa, era apparso su Google Play Console, accompagnato dalle specifiche tecniche.

Il display avrà una diagonale di 8,4 pollici (come deducibile anche dal nome) e una risoluzione FullHD+ (1920 x 1200 pixel). Il leaker sembrerebbe aver scoperto che non mancherà un vassoio per la SIM, un ingresso per microSD, una fotocamera anteriore da 5 MP e una posteriore da 8 MP.

In basso dovrebbero essere collocati gli altoparlanti stereo e una porta USB-C; il jack per le cuffie sarà invece posizionato nella parte alta.

Per quanto riguarda le altre specifiche, sembrerebbe essere praticamente certo che troveremo un SoC Exynos 7904, accompagnato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna (espandibili fino a 512 GB). La batteria avrà una capacità massima di 5.000 mAh e il sistema operativo sarà Android 9 Pie.

Come avevamo precedentemente detto, il design di Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) non presenta nessuna particolare sorpresa. Il corpo sarà in alluminio e le cornici avranno uno spessore abbastanza importante.