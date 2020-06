Samsung Galaxy Tab S7+ potrebbe contare su un’enorme batteria

L’annuncio di un nuovo tablet di fascia alta prodotto da Samsung si fa sempre più vicino e come più volte detto il momento ideale potrebbe essere l’evento di presentazione dei nuovi Galaxy Note 20 previsto probabilmente per il prossimo 5 agosto.

Proprio a questo proposito, arrivano nuove informazioni sulla batteria che implementerà il nuovo dispositivo Samsung. Infatti, grazie alle nuove certificazioni ottenute da TUV Rheinland e Safety Korea abbiamo potuto verificare come la sua capacità potrebbe raggiungere i 10.090 mAh. Per il modello base invece l’unità dovrebbe essere molto più piccola e raggiungere “solamente” i 7.760 mAh. Si tratterebbe dunque di un importante dato e che potrebbe aggiungere ancora più valore al device.

Nei giorni precedenti siamo già entrati in contatto con le principali specifiche della nuova soluzione dell’azienda sud-coreana, grazie alla pubblicazione in rete di parecchie immagini e rendering. Ad esempio, il design dovrebbe essere molto simile a quello del Tab S6 dello scorso anno, inclusa la presenza di una doppia fotocamera sul retro e l’alloggiamento per la S-Pen, situato nella parte posteriore.

La differenza principale tra il Tab S7 ed il Tab S7 + dovrebbe riguardare la dimensione. Il primo potrebbe offrire un display OLED da 11 pollici, leggermente più grande di quello visto sul Tab S6, mentre il Tab S7 + dovrebbe raggiungere i 12,3 o 12,4 pollici. Entrambi i pannelli dovrebbero poi raggiungere una frequenza di aggiornamento elevata, pari a 120Hz.

Altro aspetto in comune sarebbe quello del processore, con l’implementazione di un SoC di punta come Snapdragon 865, che consentirebbe di sfruttare anche la connettività 5G. Le memorie interne dovrebbero invece differire ma non abbiamo ancora certezze sotto questo punto di vista. Se saranno confermate queste indiscrezioni, i prossimi prodotti Samsung potrebbero riscuotere un successo maggiore rispetto a quanto fatto registrare fino a questo momento.

Sempre il 5 agosto dovremmo assistere al lancio anche dei nuovi smartphone pieghevoli ed in particolare, del prossimo Galaxy Fold 2 e del Galaxy Z Flip 5G.