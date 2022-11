Se siete alla ricerca di un tablet degno di essere considerato tale e con funzioni che lo avvicinano molto a un PC, vi informiamo che il Cyber Monday ha spinto Mediaworld a proporre il lussuoso e potentissimo Galaxy Tab S8 Ultra a oltre 450,00€ in meno rispetto al suo prezzo di lancio rendendo, di fatto, questa una delle migliori occasioni d’acquisto di questo fine novembre, nonché fine 2022.

Salvo occasioni particolari per il periodo natalizio, sarà difficile acquistare questo tablet a meno di 1.000,00€ da qui a fine anno, almeno tramite i portali a cui siamo soliti acquistare con serenità, anche perché parliamo pur sempre di un dispositivo presentato nel 2022. Motivi per acquistarlo? Ne basta uno: si tratta di uno dei migliori tablet in circolazione, che ha ben poco a che vedere con i tablet di fascia media, per non parlare degli entry level.

Come in tutti i dispositivi Samsung, la prima cosa che stupisce è la qualità del display AMOLED, ma anche la diagonale che, su questo modello, è da ben 14,6 pollici, paragonabile a quella di un notebook. A rendere il tutto ancora più accurato è la frequenza di aggiornamento a 120 Hz che, proprio come sui migliori smartphone da gaming, permette uno scorrimento delle finestre e una fluidità generale degna di un dispositivo moderno e all’avanguardia. Come se non bastasse, lo spessore dello schermo è di soli 5,5 mm, pur integrando una batteria da 11.200 mAh.

Su un tablet come il Galaxy Tab S8 Ultra non poteva certo mancare la S-Pen, un accessorio noto di alcuni prodotti Samsung di fascia premium. Attraverso la S-Pen e le relative app dedicate, potrete scrivere, disegnare e trasformare le vostre idee in realtà, beneficiando di una latenza impercettibile. Insomma, sarà proprio come scrivere su un foglio di carta. Con le numerosi funzioni della One UI potrete poi condividere i vostri lavori all’istante, oppure spostarli da un dispositivo all’altro con un semplice tocco, grazie all’ecosistema Samsung.

La S-Pen consente di gestire facilmente anche eventuali numerose applicazioni a schermo, operazione garantita tra l’altro dall’Exynos 2200, lo stesso chip che Samsung usa per alimentare i suoi smartphone della serie Galaxy S22. Un’altra chicca di Galaxy Tab S8 Ultra, che lo avvicina ancora di più a un PC, è la modalità DeX, che si attiva direttamente sul tablet qualora vengano collegati mouse e tastiera. Insomma, un tablet senza compromessi, il meglio che si possa chiedere oggi dal noto produttore coreano.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Mediaworld dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

