Volete uno smartwatch moderno a un prezzo incredibile? Il Samsung Galaxy Watch 7 è disponibile su AliExpress con uno sconto che vi farà risparmiare un bel pò! Questo smartwatch con schermo Super AMOLED da 1.3 pollici, Bluetooth 5.3, GPS integrato e monitor sanitario avanzato è ora vostro a soli 165,25€ applicando il coupon. Un'occasione imperdibile per portare al polso tutta la tecnologia Samsung Wear OS!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di €2 durante il checkout

Samsung Galaxy Watch 7, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Galaxy Watch 7 è lo smartwatch ideale per chi cerca un compagno tecnologico completo per la vita quotidiana e l'attività sportiva. Con uno sconto e un coupon aggiuntivo, questo modello si rivolge agli appassionati di fitness che desiderano monitorare costantemente i propri parametri vitali, agli sportivi che necessitano di un GPS preciso per tracciare le performance, e ai professionisti sempre connessi che vogliono gestire notifiche e chiamate direttamente dal polso. La presenza di Samsung Wear OS garantisce un ecosistema ricco di app e personalizzazioni, mentre il monitor sanitario avanzato vi permetterà di tenere sotto controllo la vostra salute in tempo reale.

Questo smartwatch risponde perfettamente alle esigenze di chi cerca eleganza e funzionalità in un unico dispositivo. Lo schermo Super AMOLED da 1.3 pollici offre una visualizzazione nitida e brillante in ogni condizione di luce, mentre la connettività Bluetooth 5.3 assicura una sincronizzazione rapida e stabile con il vostro smartphone. Disponibile nelle misure da 40mm e 44mm, si adatta perfettamente a polsi di diverse dimensioni. A questo prezzo di 165,25€, rappresenta un investimento intelligente per chi desidera entrare nell'ecosistema Samsung o sostituire il proprio smartwatch con un modello di ultima generazione ricco di funzionalità.

Il Samsung Galaxy Watch 7 è uno smartwatch avanzato con schermo Super AMOLED da 1.3 pollici disponibile in versioni da 40 o 44mm. Dotato di Bluetooth 5.3, GPS integrato e Samsung Wear OS, offre un completo monitor sanitario per tracciare la vostra salute quotidiana. Vi permetterà di controllare parametri vitali, attività fisica e notifiche in modo elegante e preciso.

Vedi offerta su AliExpress