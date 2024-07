Samsung Galaxy Watch7 e Ultra non hanno più segreti, ci sono anche i prezzi!

Le specifiche complete dei nuovi smartwatch di Samsung, il Galaxy Watch7 e il Galaxy Watch Ultra, sono trapelate online prima dell'evento estivo Unpacked previsto per settimana prossima. Questi dispositivi sono tra i più attesi alla presentazione che si terrà il 10 luglio.

Secondo quanto condiviso dalla fonte, il Galaxy Watch7 sarà disponibile in due varianti rispettivamente da 40mm e 44mm, e verrà proposto anche in versione 4G. Lo smartwatch vanta un design con cassa in Armor Aluminum e quadrante ricoperto in vetro zaffiro. Il Galaxy Watch7 in versione 40mm Bluetooth verrà venduto al prezzo di 319 euro, mentre la versione da 44 mm avrà un costo di 349 euro. Per le varianti 4G, i prezzi saranno leggermente superiori, 369 euro e 399 euro rispettivamente.

Il Galaxy Watch Ultra, disponibile in un'unica taglia da 47 mm, oltre alla connessione Bluetooth avrà anche quella 4G. La cassa del modello Ultra sarà in titanio e avrà un frontale in vetro zaffiro. Il prezzo di vendita del nuovo Ultra di Samsung sarà di 699 euro.

Entrambi i modelli supporteranno il sistema operativo One UI Watch 6.0 e saranno compatibili con Android 11.0 o versioni successive. Tra i sensori integrati, troviamo GPS, barometro, sensore di temperatura e cardiofrequenzimetro, oltre a micofono e speaker.

I colori disponibili per il Galaxy Watch7 saranno il verde e il crema per il modello da 40 mm, mentre verde e argento per quello da 44 mm. Il Galaxy Watch Ultra sarà offerto nelle colorazioni Titanium Gray, Titanium Silver e Titanium White. Entrambi i dispositivi promettono resistenza all'acqua e alla polvere, con certificazioni IP68 e sono costruiti seguendo lo standard militare MID-STD-810H.

Nella confezione di acquisto, oltre all'orologio, sarà incluso un cinturino Extreme Sport per l'Ultra e uno Sport Band per il Galaxy Watch7, un caricatore wireless USB-C e un manuale utente.

L'evento Galaxy Unpacked proporrà anche nuovi modelli di smartphone pieghevoli e un innovativo smart ring.

Samsung Galaxy Watch7 e Ultra: specifiche tecniche complete