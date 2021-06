Samsung, il futuro degli smartwatch verrà svelato al MWC

Samsung è ormai una veterana del MWC, la fiera che ogni anno si svolge a Barcellona e che ci permette di dare una prima occhiata alle novità tecnologiche e ai nuovi prodotti del mondo della telefonia mobile in arrivo sul mercato nel corso delle settimane successive.

Anche quest’anno l’azienda si presenterà alla fiera, questa volta con un evento dedicato al mondo degli smartwatch.

Solitamente, Samsung approfitta del MWC di Barcellona per la presentazione del suo nuovo flagship della serie Galaxy S. Sono ormai due anni che il brand coreano non ha la possibilità di farlo, nel 2020 a causa dello scoppio della pandemia da Covid-19 e quest’anno in quanto il MWC 2021 di Barcellona è stato spostato a fine giugno invece che a febbraio.

Quest’anno l’azienda vuole cogliere l’occasione di presenziare alla fiera, anche se ha già annunciato che non lo farà in forma fisica ma solamente con un evento virtuale che verrà comunque trasmesso in streaming.

Durante la presentazione, l’azienda mostrerà come l’ecosistema Galaxy di dispositivi connessi “arricchisce la vita delle persone“, quindi ci saranno probabilmente alcuni annunci relativi all’IoT (Internet of Things). Samsung svelerà anche “la sua visione per il futuro degli smartwatch“.

È già stato confermato durante il Google I/O che i prossimi smartwatch di Samsung utilizzeranno la nuova piattaforma unificata Wear che è stata costruita in partnership con Google. I prossimi smartwatch non continueranno ad usare dunque la piattaforma Tizen di Samsung.

Quasi sicuramente ci verranno mostrati nuovi dettagli riguardo al software, le nuove funzioni che verranno messe a disposizione degli utenti e le possibilità aperte agli sviluppatori. È altamente improbabile che il Galaxy Watch 4 venga presentato a questo evento, ci si aspetta che venga svelato insieme al Galaxy Z Fold 3 e al Galaxy Z Flip 3 in un evento ad agosto.

L’evento Samsung MWC 2021 sarà trasmesso sul canale YouTube ufficiale dell’azienda alle ore 19:15 del 28 giugno.