Samsung iniziò la sua carriera vendendo pesci essiccati

Se in questo momento pensiamo a Samsung, è chiaro come la mente ci riporti alla tecnologia. Ebbene, oggi è difficile pensarlo ma se intorno agli anni 50 aveste chiesto un Samsung, vi sareste portati a casa un pesce esiccato!

Proprio così, il colosso della telefonia mobile attuale non è stato concepito per produrre tecnologia ma è con il tempo che ci è arrivata. Assicurazioni e tessuti gli altri due business a cui si interessò prima di entrare effettivamente nel suo attuale ruolo, con la produzione del suo primo televisore in bianco e nero.

Visti i primi successi che stava riscuotendo, anche con il favore dei clienti che le diedero fiducia, i vertici capirono che il settore tech fosse la strada giusta e investì per erigere varie divisioni che si occupavano ciascuna di un settore specifico. E tra questi si iniziò a strizzare l’occhio al mondo computer con la produzione delle prime DRAM, che ad ogni anno erano sempre migliori tanto da arrivare primi e prima tra la concorrenza.

Il primo cellulare arrivò a fine anni 80 con una Samsung che iniziava a scalfire la superficie di quel nuovo settore. La voce grossa in quel periodo storico la faceva Motorola che aveva le quote più alte concedendo le briciole alla concorrenza, società sud coreana inclusa.

Nel 1997 la società rischiò addirittura il fallimento per via di una forte crisi finanziaria che, tra le “vittime economiche”, fece proprio le aziende. In quell’occasione Samsung si vide costretta a licenziare circa 25 mila dipendenti per far fronte alla contrazione economica che stava attraversando.

La produzione man mano riprese e da li in avanti, passo dopo passo, si iniziarono a realizzare numeri importanti a livello mondiale. Nel 2010 arrivò ad abbracciare in maniera più importante il mondo Android e iniziò a produrre la famosa serie di smartphone Galaxy S che attualmente ha raggiunto la famiglia S21.