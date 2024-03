Samsung prevede il futuro di Apple, tra i prodotti c'è anche l'iPhone pieghevole

Una roadmap dettagliata di Apple, proveniente da Samsung Securities, offre uno sguardo approfondito sugli annunci di nuovi prodotti e le innovazioni delle funzionalità pianificate dall'azienda di Cupertino.

La pianificazione inizia dal 2023 e menziona aggiornamenti significativi come l'aumento della RAM a 8GB per l'iPhone 15 Pro e miglioramenti nel comparto fotografico con uno zoom periscopico 5x per l'iPhone 15 Pro Max, insieme all'utilizzo del titanio come materiale costruttivo. Queste informazioni a oggi risultano datate, ma contribuiscono a dare credibilità alle previsioni sui lanci futuri di cui si fa menzione.

L'attenzione si sposta quindi al presente, con il lancio del Vision Pro, caratterizzato da doppio chipset M2/R1, display microLED e fotocamere con tracciamento dello sguardo. Samsung Securities rivela poi alcune anticipazioni per il 2024, come l'introduzione di iPad (probabilmente Pro) con display OLED da 11 e 13 pollici e l'implementazione di fotocamere periscopiche 5x su iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Tuttavia, non viene menzionato l'iPhone 16 standard, suggerendo possibili aggiornamenti limitati per questo modello.

Le prossime novità di Apple secondo Samsung, da oggi al 2027

Nel 2025, l'attenzione si sposta sull'iPhone SE 4 con un display OLED da 6,1 pollici e una fotocamera da 48MP, insieme a miglioramenti significativi nelle specifiche tecniche. Inoltre, si prospettano ulteriori aggiornamenti come l'introduzione di un iPhone pieghevole nel 2026, con schermi da 6 e 8 pollici, suggerendo un design a libro anziché a conchiglia.

La roadmap prevede anche l'introduzione di nuovi prodotti come visori XR più accessibili, modelli OLED per iPad Air e iPad mini e i primi MacBook OLED, presumibilmente nella gamma Pro. Inoltre, si anticipa l'adozione da parte di Apple della DRAM LLW di Samsung e l'integrazione di sensori a infrarossi nei pannelli.

Molto interessante è la previsione riguardante il visore AR di Apple con display microOLED o microLED da 1,4 pollici, apparentemente in uscita per il 2027, insieme al lancio di un iPad pieghevole da 20 pollici. Resta da vedere come queste anticipazioni si tradurranno nei prodotti effettivi e come influenzeranno il panorama tecnologico globale.