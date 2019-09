Samsung: record di vendite per i Galaxy Note 10 in Corea del Sud

Samsung ottiene un nuovo record di vendite con i nuovo Galaxy Note 10 e Note 10+ : oltre un milione di unità venture nel territorio del Sud Corea. Per la madrepatria l'azienda ha deciso di lanciare solamente la versione con supporto alla rete 5G. Risultati notevoli dunque a sole poche settimane dall'arrivo sul mercato

La nuova gamma Galaxy Note 10, a poche settimane dall’ingresso sul mercato, ha raggiunto numeri da record nel territorio coreano: oltre un milione di unità vendute in appena 25 giorni dall’apertura delle vendite.

Galaxy Note 10 e Galaxy Note+, nuovi flagship dell’azienda, stanno riscontrando un grande impatto sul mercato nonostante il record in questione faccia riferimento solamente alla madrepatria. Il milione di vendite raggiunte in Corea del Sud fanno registrare un nuovo record, battendo il precedente ottenuto dal Galaxy S8 con oltre un milione di unità vendute in 37 giorni dal lancio. Dal 2017 dunque, solo la nuova serie è riuscita ad ottenere un numero di vendite davvero notevole grazie alle nuove tecnologie progettate e implementate da Samsung nei due top di gamma.

Difatti, non possiamo dimenticare che nel periodo di preordini di dieci giorni, Samsung ha ottenuto grazie ai due smartphone 1,3 milioni unità prenotate. Della serie, il Galaxy Note+ ha registrato un numero di richieste da parte degli utenti più che notevole. Il 67% delle vendite infatti comprende gli ordini del modello Plus.

Ricordiamo inoltre che Il milione di unità vendute in patria, include le versioni Note 10 e Note 10+ nella sola variante 5G. Samsung ha infatti deciso di lanciare nel territorio solo i due smartphone che supportano la nuova rete, suscitando in un primo momento alcune perplessità per la disponibilità “limitata”.

In ogni caso, non rimane che attendere per seguire eventuali successi dei nuovi flagship di casa Samsung anche in altre parti del mondo.