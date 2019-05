Samsung sfida Huawei P30 Pro: via alla produzione della fotocamera con zoom 5x

Samsung ha avviato la produzione in serie di un modulo fotografico con obiettivo periscopico e zoom ottico 5x. A quanto pare, però, non sarà a bordo di Galaxy Note 10.

Che la partita nel mercato smartphone si stia giocando tutta sul comparto fotografico è ormai chiaro e Samsung non vuole restare indietro. La stampa sudcoreana ha riportato che Samsung Electro-Mechanics sta producendo in serie un modulo fotografico con obiettivo periscopico e zoom ottico 5x. Ciò vuol dire che è già pronto a fare il suo debutto sugli smartphone.

Questo risultato è frutto dell’acquisizione – avvenuta a inizio anno – da parte di Samsung dell’azienda israeliana Corephotonics, esperta in tecnologie fotografiche. La caratteristica principale del nuovo modulo è lo spessore di soli 5 mm che permetterebbe quindi di integrarla a raso nel corpo del dispositivo evitando le sporgenze. Sarebbe anche più sottile di quello del P30 Pro di Huawei che è spesso 6 mm.

Il sensore Samsung dovrebbe quindi essere in grado di garantire uno zoom digitale fino a 5x come visto sul già citato P30 Pro e su OPPO Reno 10x Zoom. È evidente, comunque, come il top di gamma di Huawei si sia imposto come un punto di riferimento in ambito smartphone portando gli altri produttori a seguire la sua stessa linea per quanto riguarda il comparto fotografico.

Quale sarà il primo smartphone Samsung ad avere l’innovativa fotocamera? La risposta facile sarebbe il Galaxy Note 10. Ma un post di Ice Universe fa sorgere qualche dubbio. Infatti, il noto leaker ha affermato che “lo smartphone più creativo di Samsung per la seconda metà del 2019 non è Galaxy Fold e nemmeno Note 10”. È ipotizzabile, dunque, che il produttore di Seul lanci la novità a bordo di uno smartphone di fascia media appartenente alla gamma Galaxy A. D’altronde, è stato proprio Galaxy A9 il primo dispositivo a poter contare su quattro fotocamere posteriori.