Samsung ha voluto condividere l’editoriale di Dr. TM Roh, President & Head of MX Business, Samsung Electronics, dove ha voluto esternare le sue personali considerazioni sulle tecnologie Samsung Galaxy progettate per il presente e per il futuro, con un occhio alla sostenibilità.

Fonte: Samsung

Come di consueto, con l’arrivo del nuovo evento Unpacked, il responsabile del marchio coreano ha voluto condividere le proprie valutazioni sulla situazione dell’azienda e su quelle che sono le nuove sfide e i nuovi obiettivi da affrontare. Vi riportiamo le parole di Dr. TM Roh, così che anche voi possiate dare un occhio “dietro le quinte” e vedere dove sta andando Samsung. Ecco, in evidenza, il testo integrale della lettera.

“Ogni anno la tecnologia mobile diventa sempre più il fulcro della nostra vita quotidiana e l’epicentro dell’innovazione. Con questi dispositivi, siamo al tempo stesso creatori e fruitori di contenuti che ci permettono di restare connessi, ci stimolano o semplicemente ci intrattengono. Ci immergiamo nel mondo di un videogames mozzafiato anche mentre siamo in movimento. Stiamo in contatto con i colleghi e al passo con le scadenze anche quando non siamo alla scrivania. Gestiamo in modo pratico e da un unico spazio ogni aspetto della nostra vita, dalle abitudini di salute e benessere ad appuntamenti, acquisti, viaggi e tanto altro. Le nostre giornate ruotano attorno a queste esperienze e per questo le persone cercano dispositivi di cui potersi fidare da parte di brand affidabili. Allo stesso tempo sfide globali come la crisi climatica ci costringono a ripensare il nostro modo di vivere. Abbiamo la responsabilità di contribuire a creare un mondo migliore ora, lavorando al contempo per un futuro più equo e sostenibile. Crediamo che la tecnologia mobile possa essere il catalizzatore per migliorare la vita quotidiana delle persone e contribuire a creare il futuro che immaginiamo. Questo è il motivo per cui facciamo ciò che facciamo nel nostro business MX“.

Tae-moon Roh prosegue andando ad “analizzare” i traguardi ottenuti fino ad ora dalla sua azienda, lasciando intendere che Samsung abbia in serbo qualcosa di ancora più interessante.

“Non c’è esempio migliore della serie Galaxy S per mostrare la realizzazione di questa vision da parte di Samsung. Quest’anno la serie Galaxy S ha ampliato il nostro patrimonio di innovazione rafforzando i nostri valori fondamentali. Ecco perché il nostro sistema fotografico di livello professionale è sempre più intelligente e offre le migliori foto e video in qualsiasi condizione di luce di tutti gli smartphone Galaxy. Oltre all’ottimizzazione dell’hardware e del software, il nostro nuovissimo microprocessore, nato dalla filosofia di partnership aperta di Samsung, consente di ottenere le prestazioni Galaxy più veloci e potenti. Anche la connettività del nostro ecosistema sta diventando più semplice e fluida che mai.

Al vertice della serie Galaxy S c’è il nostro Galaxy S Ultra. È il prodotto più affidabile per offrirvi il meglio in termini di prestazioni e qualità. Abbiamo integrato le caratteristiche più amate del Galaxy Note nell’Ultra, creando uno smartphone con la potenza, le prestazioni e le potenzialità creative di due dispositivi Galaxy in un unico prodotto. Il Galaxy S Ultra è diventato davvero l’apice dell’innovazione di Samsung Mobile, un prodotto che si distingue da tutti gli altri, e presto vi mostreremo cosa può fare l’Ultra in ancora più categorie di dispositivi“.

Da leader di una delle più grandi aziende del mondo, Tae-moon Roh non ha certo mancato di affrontare quello che probabilmente è il grande problema attuale, indicando quale sia la filosofia che guida Samsung e su come abbia deciso di affrontare, nel suo ambito, la questione.

“Le prestazioni non sono solo una questione di maggiore potenza. Si tratta anche di innovazione che dura nel tempo con un minore impatto ambientale. Siamo impegnati nella lotta al cambiamento climatico e siamo guidati dalla nostra nuova strategia ambientale che mira a rendere più sostenibile la tecnologia sulla quale facciamo affidamento. Ecco perché consideriamo ogni fase del ciclo di vita del prodotto con la massima attenzione alla sostenibilità. Ciò significa progettare dispositivi che durano più a lungo, con una maggiore resistenza e affidabilità. Significa incorporare più materiali riciclati in un maggior numero di componenti. Significa collaborare con partner che condividono le stesse idee per unire le persone e realizzare cambiamenti positivi per l’uomo e il pianeta, stabilendo nuovi parametri di riferimento per il nostro settore“.

Tae-moon Roh chiude suggerendo che Samsung sia pronta ad affrontare le nuove sfide, cercando non solo di rimanere sulla cresta dell’onda ma perfino di essere la fautrice di un miglioramento dell’esperienza d’uso dei device e di imporre quello che sarà il nuovo standard co cui confrontarsi

“Il 1° febbraio, in occasione dell’Unpacked, mostreremo come l’innovazione e la sostenibilità, lavorando in sinergia, possano portare all’esperienza premium definitiva. In un momento in cui la posta in gioco è più elevata che mai, abbiamo alzato l’asticella superando i limiti dell’esperienza mobile, offrendo le nostre esperienze mobili più potenti che continuerete ad amare per gli anni a venire. Non vedo l’ora di condividere con voi le prossime novità“.

Non nascondiamo che Dr. TM Roh sia riuscito ad attirare la nostra attenzione: in un ambiente dove la concorrenza è ai massimi livelli le affermazioni di Roh sono veramente interessanti; siamo davvero curiosi di vedere cosa ci riserverà il prossimo Unpacked.