Samsung: valanga di SCONTI per i regali di Natale!

Il Natale 2023 è alle porte e, per l'occasione, Samsung ha pubblicato una serie di sconti su una selezione dei suoi prodotti di punta, consentendo a coloro che desiderano regalarsi o fare un regalo con il marchio Samsung di farlo con un notevole risparmio. Con l'obiettivo di rendere il Natale del 2023 indimenticabile, l'azienda sudcoreana ha reso disponibile il coupon "GALAXY4U", che vi permetterà di risparmiare fino al 30%. Tuttavia, affrettatevi, poiché il codice sconto sarà valido fino al 21 dicembre. Per garantire quindi che i prodotti vi arrivino in tempo per le festività natalizie, vi consigliamo di non esitare troppo nell'approfittare di questa imperdibile opportunità.

Vedi offerte su Samsung

Valanga di sconti Samsung per Natale, perché approfittarne?

La ragione principale, se non l'unica, che dovrebbe spingervi a beneficiare di questi coupon, magari abbinati a prezzi già scontati per ottenere un doppio vantaggio, è la notevole possibilità di risparmio, che in alcuni casi raggiunge addirittura il 30%. Nonostante arriviamo da periodo vantaggio come il Black Friday, questa iniziativa potrebbe interessare quei prodotti Samsung che, altrove, non hanno ricevuto sconti significativi.

Ad esempio, sugli auricolari Galaxy Buds2 Pro (qui la nostra recensione) potete approfittare del massimo sconto garantito con il coupon "GALAXY4U", acquistandoli a soli 152,29€ invece di 229,90€. Questa è un'opportunità da non perdere per chi è alla ricerca di auricolari con cancellazione del rumore. Lo stesso coupon offre uno sconto del 25% al carrello per gli smartphone Samsung di fascia alta, rendendolo allettante anche per chi desidera regalarsi o regalare uno smartphone di punta.

Per garantire un'informazione completa, forniamo di seguito la lista dei prodotti compatibili con questo coupon, messo a disposizione da Samsung in vista dell'imminente periodo natalizio.

10% di sconto su Fold, Flip 5, Tab S9 FE e Watch6

di sconto su Fold, Flip 5, Tab S9 FE e Watch6 15% di sconto su Galaxy S23

di sconto su Galaxy S23 20% di sconto su Book3 e Tab S9 Series

di sconto su Book3 e Tab S9 Series 25% di sconto su Galaxy S23 Ultra, S23+, A54 e A34

di sconto su Galaxy S23 Ultra, S23+, A54 e A34 30% di sconto su Buds2 Pro

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Samsung dedicata all'iniziativa, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerte su Samsung

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!