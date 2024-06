Schermo 2K e ottime specifiche entry-level: DOPPIO SCONTO su questo tablet!

Se siete alla ricerca di un tablet entry-level che unisca ottime prestazioni a un prezzo contenuto, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata a quest'offerta ora disponibile su Amazon. Teclast T40HD è ora acquistabile al prezzo imperdibile di 139,99€, ottenibile attivando il coupon in pagina, che garantisce un doppio sconto per un totale di 60€ rispetto al prezzo precedente di 199,99€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 20€ durante il checkout

Tablet Teclast T40HD, chi dovrebbe acquistarlo?

Teclast T40HD si rivela essere un dispositivo altamente consigliato per chi cerca un tablet versatile con un ottimo rapporto qualità-prezzo, il quale risulti adattabile per l'home entertainment (fra gaming e cinema) e per ambiti lavorativi. Grazie alla sua notevole combinazione di RAM da 8GB (espandibile di altri 8GB) e memoria da 128GB espandibili invece fino a 2TB tramite micro SD, questo tablet offre un'esperienza multitasking fluida, permettendo di gestire giochi e applicazioni senza problemi.

L'esperienza visiva è garantita grazie al display 2K da 10,4 pollici che offre dettagli nitidi e colori vivaci, ottimizzato per la fruizione di contenuti multimediali. Troviamo all'interno il SoC Unisoc Octa-Core T606, con una batteria molto capiente da ben 7.200mAh, accoppiata perfetta per affidabilità e gestione delle applicazioni senza problemi. Non manca l'aggiornamento ad Android 13 già disponibile in pronta consegna.

Non manca una fotocamera posteriore da 13MP e una frontale da 8MP, più che sufficienti per catturare buone immagini quando necessario, con infine un ottimo supporto alle reti, vista la possibilità di usare il 4G LTE e il Wi-Fi fino a 5G, ma risponde all'appello anche il Bluetooth 5.0, chiudendo il cerchio in bellezza.

Al prezzo di 159,99€, Teclast T40HD è una scelta vantaggiosa per chi cerca un tablet versatile e abbastanza potente. Con una configurazione completa di tutto e una batteria dalla grossa capienza offre un rapporto qualità-prezzo eccellente, specialmente per coloro interessati a un dispositivo adatto sia al lavoro che all'intrattenimento mobile.

Vedi offerta su Amazon