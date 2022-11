All’appello del Black Friday 2022 non poteva ovviamente mancare Huawei, con il noto produttore che ha infatti lanciato una lunga serie di offerte sui suoi prodotti in occasione di tale periodo. Tali scontistiche sono attualmente attive e termineranno il prossimo mercoledì 30 novembre 2022. Se siete interessati ad approfittarne, insomma, il nostro consiglio è quello di fare decisamente in fretta.

Scontistiche che si vanno quindi ad aggiungere a tutte quelle degli altri store e rivenditori, con il Black Friday che mai come quest’anno ci permette di risparmiare diversi euro anche sui prodotti più desiderati, come TV e monitor. Se cercate invece semplicemente qualche ispirazione per fare o farvi un regalo, potete trovare le migliori offerte in generale nel nostro articolo dedicato!

Tra le numerose offerte di Huawei per il Black Friday possiamo trovare praticamente tutti i migliori prodotti della celebre azienda. L’ottimo Huawei Mate 50 Pro è ad esempio in offerta con ben 100 euro di sconto e le FreeBuds Studio in omaggio utilizzando il codice AMATE1OO, mentre se cercate solamente degli auricolari wireless le FreeBuds 4 possono essere vostre a soli 79,90 euro. Non mancano ovviamente gli sconti sui tablet, con il Huawei MatePad 11 WiFi edition in offerta a 249,99€ con la possibilità di ottenere anche M Pencil e Keyboard, rispettivamente al prezzo aggiuntivo di soli 39,90€ e 29,90€.

Interessanti, inoltre, anche le offerte sui wereable, con il Watch GT3 in sconto a partire da soli 179,99 euro nella colorazione brown e il Watch Fit 2 a soli 109,90 euro utilizzando il codice coupon AFIT10EURO. Gli sconti per il Black Friday di Huawei sono però anche molti altri e vanno a toccare anche PC portatili, monitor e molti altri prodotti ancora: potete trovare tutte le offerte comodamente nella pagina dedicata.

Le offerte del Black Friday 2022 non si esauriscono ovviamente a quelle che sono le ottime scontistiche Huawei, ma esistono anche molte altre offerte in circolazione. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Cercate solo i prodotti Huawei in forte sconto per il Black Friday 2022? Li potete trovare comodamente seguendo il link qui sotto. Buon shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!