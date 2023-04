La settimana scorsa vi avevamo parlato del Fan Festival lanciato da Xiaomi; ebbene, ieri è iniziata la seconda ondata di sconti imperdibili, che fino al 16 aprile vi consentirà di guadagnare coupon e risparmiare centinaia di euro sull’acquisto di smartphone, auricolari, smartwatch, Smart TV e molto altro!

Effettuando ogni giorno il login nella pagina dedicata alle promo guadagnerete, infatti, coupon da utilizzare sugli tutti gli articoli del catalogo. Ovviamente potrete decidere di approfittare anche solo degli sconti, che già di per sé sono super convenienti e arrivano fino al 50% su moltissimi prodotti.

Tra gli articoli in offerta più interessanti vi è senza dubbio il Poco M5, disponibile a soli 99,90€ invece di 189,90€. Nonostante il prezzo contenuto, lo smartphone presenta delle caratteristiche davvero ottime: troviamo un display FHD+ da 6,58″ realizzato in resistente Gorilla Glass e un sistema a tripla fotocamera da 50MP con intelligenza artificiale, con cui potrete realizzare foto e video incredibilmente nitidi e realistici.

A completare il dispositivo sono una batteria a elevata capacità che vi offrirà più di un giorno intero di autonomia, e il Chipset Octa-core a 6nm, capace di garantire prestazioni eccellenti. Infine, Xiaomi con il Poco M5 ha puntato anche sul design: la texture simile alla pelle lo differenzia da qualsiasi altro smartphone sul mercato, conferendogli un look originale e alla moda.

Se siete alla ricerca di una Smart TV vi consigliamo invece la Xiaomi TV P1E da 43″, in sconto a 299,99€ ma soggetta a un doppio sconto: potrete, infatti, applicare il coupon “XFF40E” per togliere ulteriori 40,00€ dal prezzo e arrivando così a pagare solamente 259,99€. Si tratta di un’offerta veramente ottima per un televisore con pannello Ultra HD in risoluzione 4K, che grazie al design della cornice ultra-sottile si adatterà perfettamente a qualsiasi ambiente della casa.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei tantissimi prodotti in sconto sul sito di Xiaomi, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata al Fan Festival per scoprire il catalogo intero e riscattare i vostri coupon. Il nostro consiglio è quello di approfittare delle offerte il prima possibile, dato che le scorte disponibili potrebbero esaurire a breve!

NB: vi ricordiamo di utilizzare i coupon offerti da Xiomi in modo da risparmiare ulteriormente sui vostri acquisti prima del check-out.

