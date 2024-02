Se non volete aspettare Galaxy Ring, ecco un'alternativa che potete comprare

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato ampiamente del nuovo Galaxy Ring di Samsung, che abbiamo avuto modo di scoprire al Mobile World Congress 2024. Purtroppo dovremo aspettare un po' per l'arrivo dell'anello smart, ma c'è una bella notizia: anche se non abbiamo ancora un'idea precisa delle funzionalità complete del Samsung Galaxy Ring, esiste un'ottima alternativa che potete comprare già da ora.

Si tratta dell'HiFuture Ring, un anello smart spesso e lucido, dotato di sensori multipli per il monitoraggio della salute e del fitness. Le funzionalità di questo dispositivo sono varie: quando è inattivo, esegue controlli del battito cardiaco e conta le calorie bruciate, proprio come qualsiasi fitness band.

Ci sono anche un sensore di ossigeno nel sangue e la sua superficie superiore può persino essere usata come controller. È, infatti, possibile scorrere brevi video, passare tracce musicali, diapositive di presentazioni o sfogliare pagine in un lettore di ebook. Inoltre, può anche funzionare come un otturatore remoto per la fotocamera dello smartphone abbinato.

Quello che colpisce di più è che HiFuture promette che può durare fino a 7 giorni con una sola carica: è meno rispetto alla promessa di Samsung di 9 giorni per il prossimo Galaxy Ring, ma comunque un risultato rispettabile. Forse perché non ha un display, ma ci sono comunque una moltitudine di sensori al suo interno oltre alla connettività costante al telefono, quindi non è affatto una piccola impresa.

L'HiFuture Ring costa 199 dollari sul sito ufficiale, dove potete trovare anche tutte le caratteristiche e funzionalità del prodotto.