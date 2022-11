Se siete alla ricerca di occasioni in questo periodo dell’anno, vi informiamo che il Black Friday Amazon, partito ufficialmente stanotte, ha portato il prezzo delle ottime Sennheiser HD 450SE nuovamente al minimo storico, vale a dire 79,99€. Ritorna quindi l’eccezionale sconto del 60% su una delle migliori cuffie wireless a meno di 200€.

Analizzandole, però, notiamo che in realtà si tratta di cuffie con tecnologia Bluetooh che, pur essendo senza fili, funziona in modo diverso rispetto alle wireless. Quest’ultime, infatti, hanno la caratteristica di abbinarsi a un piccolo ricevitore di segnale, di solito tramite USB, mentre i modelli Bluetooth, come appunto le Sennheiser HD 450SE, non ne hanno bisogno, permettendovi di utilizzarle in mobilità con la massima libertà.

Fatta questa premessa, parliamo di cuffie che si contraddistinguono per una qualità costruttiva impareggiabile, soprattutto ora che, grazie ad Amazon, è possibile acquistarle addirittura sotto la soglia psicologica dei 100€. Un affare insomma, proveniente da un brand che, nel settore audio, non teme confronti, nonché autore di molte cuffie all’avanguardia, sia per audiofili che per chi cerca la massima comodità. A tal riguardo, le Sennheiser HD 450SE hanno padiglioni molto confortevoli, capaci di permettervi di viaggiare in tutta comodità e, allo stesso tempo, ascoltare musica a una qualità superiore alla media.

Le Sennheiser HD 450SE, infatti, sono progettate per assicurare un suono profondo e dinamico, che ben si adatta ai vari generi musicali. La qualità sarà garantita non solo dagli ottimi driver integrati nei padiglioni, ma anche dai codec AAC e AptX, noti anche per la loro latenza ridotta, indispensabile per sincronizzare l’audio con il video. Insomma, cuffie che si faranno apprezzare, merito anche dell’autonomia di 30 ore e per i controlli intuitivi.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

