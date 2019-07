Sono di Honor gli smartphone più venduti online in Cina

Il dato emerge da un nuovo report realizzato da Counterpoint Reasearch. Honor guida la testa della classifica mettendosi alle spalle Xiaomi.

Counterpoint Research, nota azienda specializzata nelle indagini di mercato, ha pubblicato un report sulle vendite online degli smartphone in Cina nel primo trimestre del 2019. Il brand ad aggiudicarsi il primo posto, dunque con il maggior numero di vendite, è stato Honor.

L’84% delle vendite online è legato a sei grandi brand, come si può evincere dal grafico, di cui il 40% all’accoppiata Huawei-Honor.

Credit Image - Counterpoint Research

Dal report risulta che gli sforzi di Huawei per rafforzare i suoi canali di vendita online sono stati fruttuosi, ed infatti c’è stato un aumento delle vendite in questo quadrimestre. Buoni risultati per Xiaomi che si posiziona al secondo posto della classifica, anche grazie al Redmi Note 7, re indiscusso della fascia medio-bassa. Note positive anche per OPPO e VIVO, soprattutto grazie alle vendite dei rispettivi top di gamma.

Nel complesso, però, il mercato degli smartphone (online) in Cina ha subito un decremento della percentuale di vendite: se nel Q4 2018 rappresentava il 28% del totale, in questo Q1 la percentuale è scesa al 24%. Dai dati emerge un rallentamento complessivo del mercato smartphone dell’8% su base annua.