Se cercate auricolari innovativi che non vi isolino dal mondo esterno, le Sony LinkBuds Open sono in offerta su Amazon a 89,00€ invece di 98,99€. Questi auricolari true wireless con design aperto e driver ad anello da 11 mm vi permettono di ascoltare musica mantenendo la consapevolezza dell'ambiente circostante. Approfittate dello sconto e godetevi fino a 22 ore di autonomia, con certificazione IPX4 e il comfort del supporto Air Fitting, ideali per sport e vita quotidiana.

Sony LinkBuds Open, chi dovrebbe acquistarli?

I Sony LinkBuds Open rappresentano la scelta ideale per chi cerca un equilibrio perfetto tra l'ascolto musicale e la consapevolezza dell'ambiente circostante. Questi auricolari true wireless sono particolarmente consigliati a runner e sportivi urbani che necessitano di sentire i rumori del traffico per la propria sicurezza, ai professionisti che lavorano in ambienti condivisi e devono rimanere reperibili per colleghi e chiamate, e a tutti coloro che non vogliono isolarsi completamente durante le attività quotidiane. Grazie al design aperto con innovativo driver ad anello e alla certificazione IPX4, vi accompagneranno sia durante l'allenamento all'aperto che nelle giornate di lavoro intenso, garantendo comfort estremo con i loro soli 4,8 grammi di peso.

Con uno sconto del 10% che porta il prezzo a soli 89 euro, questi auricolari soddisfano le esigenze di chi cerca qualità audio eccellente senza rinunciare alla sicurezza e all'interazione sociale. L'autonomia fino a 22 ore complessive e la ricarica rapida che offre un'ora di ascolto in soli 3 minuti risolvono brillantemente il problema della durata della batteria durante giornate impegnative. La connessione Multipoint e la compatibilità con iOS e Android li rendono perfetti per chi utilizza più dispositivi, mentre il Digital Sound Enhancement Engine garantisce un suono bilanciato e cristallino anche in modalità aperta.

