Prezzo BOMBA su queste cuffie wireless Sony! (-44%)

Se volete delle cuffie non troppo costose, ma di alta qualità, wireless e con tantissima autonomia, approfittate dell'offerta sulle Sony WH-CH520, ora disponibili su Amazon a soli 39€, con uno sconto del 44% rispetto al prezzo originale di 69,99€. Le cuffie sono dotate anche di connessione Multipoint e di ricarica rapida, che offre 1,5 ore di ascolto aggiuntive a fronte di solamente 3 minuti di ricarca.

Cuffie Wireless Sony, chi dovrebbe acquistarle?

Le cuffie wireless Sony WH-CH520 sono certificate 360 Reality Audio e assicurano un'ottima qualità grazie all'applicazione Sony Headphones Connect, che analizza la forma dell'orecchio per assicurare un'esperienza d'ascolto eccellente. L'autonomia arriva fino a 50 ore e consente a queste cuffie di accompagnarvi al meglio anche durante i viaggi più lunghi.

Tra le altre caratteristiche troviamo la tecnologia Multipoint, comandi semplici e intuitivi e la possibilità di accedere al controllo vocale. Le cuffie sono ottime sia per svago che per lavoro, grazie anche al microfono integrato. In offerta a soli 39€, con uno sconto del 44% rispetto al prezzo di listino di 69,99€, sono perfette per chi cerca cuffie con un altissimo rapporto qualità / prezzo da usare tutti i giorni.

