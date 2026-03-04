Su Amazon è disponibile il Soundcore Boom 3i di Anker, l'altoparlante Bluetooth portatile da 50W pensato per le avventure più estreme. Galleggiante, con certificazione IP68 e resistente all'acqua salata, offre bassi profondi grazie alla tecnologia BassUp 2.0 e fino a 16 ore di autonomia. Perfetto per kayak, piscina e campeggio. Ora disponibile a soli 69,99€ invece di 84,99€, con uno sconto del 18%.

Soundcore Boom 3i, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Soundcore Boom 3i di Anker è l'altoparlante ideale per chi ama le attività all'aperto in contesti estremi. Lo consigliamo a kayaker, pescatori, campeggiatori e amanti delle gite in barca che non vogliono rinunciare alla musica anche nelle condizioni più dure. Grazie alla certificazione IP68 e alla resistenza all'acqua salata 5 volte superiore agli standard, questo speaker accompagna senza problemi le avventure più impegnative. La capacità di galleggiare e restare in posizione verticale lo rende unico nel suo genere.

Con 50W di potenza, tecnologia BassUp 2.0 e bassi profondi fino a 56 Hz, soddisfa le esigenze di chi cerca un audio ricco e potente anche all'aperto. Le 16 ore di autonomia garantiscono una giornata intera di riproduzione ininterrotta, mentre funzioni avanzate come l'amplificatore vocale e l'allarme d'emergenza lo rendono un compagno affidabile. Attualmente disponibile su Amazon a 69,99€ invece di 84,99€, con uno sconto del 18%, rappresenta un'occasione concreta per portarsi a casa un prodotto di qualità superiore.

Il Soundcore Boom 3i di Anker è un altoparlante Bluetooth da 50W con certificazione IP68, resistente all'acqua salata e 5 volte più durevole dei comuni speaker outdoor. Galleggia, non affonda e grazie al BassUp 2.0 offre bassi fino a 56 Hz con 16 ore di autonomia.

