Il Soundcore Select 4 Go è disponibile su Amazon a soli 19,19€ invece di 29,99€, con uno sconto del 36%. Questa mini cassa bluetooth vi conquisterà con il suo suono potente da 5W e un'autonomia fino a 20 ore. Approfittate dello sconto del 36% per portare a casa questa cassa bluetooth a soli 19,19€. Perfetta per le vostre avventure grazie alla certificazione IP67 e alla capacità di galleggiare, è l'alleata ideale per escursioni, spiaggia e doccia.

Soundcore Select 4 Go, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Soundcore Select 4 Go è l'altoparlante bluetooth perfetto per chi ama vivere le avventure all'aria aperta senza rinunciare alla musica. Con la sua certificazione IP67 e tecnologia galleggiante, questo speaker è ideale per escursionisti, amanti della spiaggia e appassionati di sport acquatici che cercano un compagno audio resistente e affidabile. La straordinaria autonomia di 20 ore lo rende perfetto per campeggi, gite in bicicletta o giornate intere in piscina, mentre il design ultra-compatto con cinturino permette di agganciarlo facilmente allo zaino o alla borsa. Chi pratica attività outdoor troverà nel Select 4 Go un alleato insostituibile, capace di resistere a polvere, schizzi d'acqua e cadute accidentali in fiume o mare.

Questo mini speaker si rivela particolarmente indicato anche per chi desidera portare l'intrattenimento musicale sotto la doccia o a bordo piscina senza preoccupazioni. Nonostante le dimensioni contenute, il potente driver da 5W garantisce un audio sorprendentemente ricco e definito, mentre la funzione TWS permette di collegare due altoparlanti per creare un'esperienza stereo coinvolgente durante feste e riunioni. Con uno sconto del 36%, il Soundcore Select 4 Go rappresenta un investimento accessibile per chi cerca versatilità, robustezza e qualità sonora in un formato tascabile, perfetto per accompagnarvi in ogni momento della giornata, dalle escursioni mattutine alle serate in spiaggia.

Soundcore Select 4 Go è la cassa bluetooth ultra portatile che vi accompagnerà in ogni avventura. Con i suoi 5W di potenza offre un suono sorprendentemente incisivo nonostante le dimensioni compatte, mentre la certificazione IP67 garantisce protezione totale da acqua e polvere. Galleggia sull'acqua ed è perfetta per doccia, piscina o escursioni, con un'autonomia straordinaria di fino a 20 ore di riproduzione continua.

