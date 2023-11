Super OFFERTA sul Pixel 7a su Uniuero! Lo acquistate a soli 386€

Con il suo schermo da 6,1 pollici, Google Pixel 7a è tra i migliori smartphone compatti, nonché il migliore per chi cerca un'esperienza d'uso come pensata da Google. Il suo sistema Android, infatti, è totalmente stock, cioè privo di personalizzazioni di terze parti. Uno smartphone che si trova normalmente a oltre 400,00€, ma vi informiamo che Unieuro, in occasione del vero Black Friday, lo vende a soli 386,84€. Lo sconto sarà visibile al carrello e sarà valido solo oggi e domani 24 novembre.

Google Pixel 7a, chi dovrebbe acquistarlo?

Come detto, questo smartphone è consigliato a chi cerca l'esperienza completa del sistema operativo Android, con i vantaggi della tecnologia 5G e la sicurezza di un chip di protezione dedicato. Pur non avendo teleobiettivi dedicato, è ottimo anche per gli appassionati di fotografia che, grazie all'innovativo sistema di doppia fotocamera posteriore, potranno realizzare scatti eccezionali anche con scarsa luminosità e correggere eventuali foto sfocate.

Inoltre, la sua lunga durata della batteria, che può arrivare fino a 3 giorni con il risparmio energetico estremo, lo rende un alleato prezioso sia per coloro che viaggiano molto, sia per coloro che utilizzano lo smartphone per lavoro o studio per lunghi periodi di tempo. I 128GB di memoria saranno sufficienti per immagazzinare un grande numero di foto, video e applicazioni. Inoltre, la VPN di Google One integrata proteggerà le attività online, garantendo sicurezza anche in reti pubbliche.

L'offerta pubblicata da Unieuro è una delle migliori che si siano mai presentato su Google Pixel 7a. Un'opportunità da non perdere che, tuttavia, potrebbe terminare entro pochi minuti, anche se per fortuna lo sconto è valido su tutte le colorazioni disponibili.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Unieuro dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

