Tiktok: trovato espediente per non escludere i minori

L'app di social media TikTok è stata recentemente al centro di una controversia in seguito a un'indagine condotta dal Guardian. L'indagine solleva dubbi sulla capacità della piattaforma di proteggere gli utenti minori.

Si è scoperto, difatti, che i moderatori ricevevano istruzioni di permettere agli utenti sotto i 13 anni di restare sulla piattaforma qualora affermassero che i loro genitori supervisionavano gli account.

Uno dei casi rilevati ha coinvolto un utente di 12 anni, al di sotto del limite minimo di età di 13 anni, il quale è stato autorizzato a rimanere su TikTok perché il suo profilo indicava che l'account era gestito dai genitori.

La piattaforma ha riferito che se un video, apparentemente creato da un minorenne, presentasse un genitore sullo sfondo o se nel profilo fosse indicato che l'account era gestito da un adulto, l'account poteva essere mantenuto attivo sulla piattaforma.

Attualemente, gli account sospettati di appartenere a utenti minorenni, vengono inviati a una controllo "sotto l'età" per ulteriori verifiche. I moderatori possono scegliere tra bannare l'account, rimuovendolo dalla piattaforma, o approvarlo, permettendo all'account di rimanere attivo.

TikTok ha negato l'asserzione del The Guardian, secondo cui i minori di 13 anni sarebbero ammessi sulla piattaforma se affermassero nel loro profilo che l'account era gestito da un adulto.

Ha inoltre dichiarato che le linee guida della comunità si applicano uniformemente a tutto il contenuto su TikTok, vietando l'accesso ai minori di 13 anni.

Le preoccupazioni sollevate sulle politiche di TikTok relative all'età dei suoi utenti hanno portato a diverse multe da parte delle autorità di regolamentazione. L'autorità irlandese ha multato TikTok per violazioni delle leggi europee sulla protezione dei dati riguardo agli account dei minori, mentre l'autorità britannica per i dati ha inflitto una multa per l'uso improprio dei dati dei bambini al di sotto dei 13 anni.

TikTok afferma di aver rimosso oltre 18 milioni di account sospettati di appartenere a utenti minorenni solo nell'anno in corso, ma le continue preoccupazioni sulla moderazione e sulla sicurezza su TikTok hanno portato a un ulteriore scrutinio.

Questa situazione solleva numerosi interrogativi sulle attuali normative sulla sicurezza online per i minori. Rimane da vedere come le autorità e le piattaforme digitali affronteranno questa sfida per garantire un'esperienza online sicura per tutti i giovani utenti.