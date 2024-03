Non perderai mai più niente grazie a questo localizzatore GPS, a SOLI 20€!

Come vi stiamo raccontando dalle prime ore del 20 marzo, le Offerte di Primavera di Amazon rappresentano un'opportunità imperdibile per approfittare di sconti su centinaia di prodotti da ogni categoria del marketplace. Tra questi vi è il comodissimo localizzatore GPS del brand Tile, compatibile con iOS e Android e con una portata di ben 60 metri. Originariamente venduto a 24,99€, oggi è in offerta a soli 19,99€, per un risparmio del 20%!

Localizzatore Tile, chi dovrebbe acquistarlo?

I Tile sono una soluzione conveniente per chi tende a smarrire oggetti personali come chiavi, bagagli o zaini, offrendo un'alternativa più economica rispetto agli Apple AirTag. Con l'app gratuita Tile, infatti, è possibile localizzare i tracker entro un raggio di 60 metri, rendendoli estremamente utili in situazioni di smarrimento. Un vantaggio significativo è la compatibilità, oltre che con dispositivi Android e iOS, anche con assistenti vocali come Alexa, Google Assistant e Siri, il che facilita ulteriormente il processo di ricerca. Inoltre, i Tile possono essere utilizzati anche per trovare lo smartphone premendo due volte il pulsante nel dispositivo, anche se impostato in modalità silenziosa.

Infine, questi tracker sono particolarmente utili anche per i genitori che desiderano monitorare la posizione dei propri figli, ad esempio durante il tragitto casa-scuola, semplicemente agganciandoli allo zaino. Insomma, il localizzatore Tile non solo facilita il rintracciamento degli oggetti smarriti, ma offre anche una dose di tranquillità e convenienza. Con un prezzo così conveniente, non possiamo che consigliarne l'acquisto a chiunque sia interessato a mantenere i propri oggetti al sicuro!

