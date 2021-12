TIM, al via su RaiPlay la docuserie “Storie di Risorgimento Digitale”

S’intitola Storie di risorgimento digitale, la nuova docuserie prodotta da Rai e TIM che racconta le vicende di una decina di persone comuni – tra studenti, docenti, medici, artigiani e commercianti – che durante il periodo più duro della pandemia hanno fatto un uso virtuoso della tecnologia per lavorare o comunque per fornire servizi utili alla società.

Sono persone, spiega l’operatore, accomunate “dall’aver compreso che la transizione tecnologica in corso può generare benefici in numerosi ambiti. Un comitato editoriale ha selezionato […], tra le proposte arrivate e le esperienze conosciute durante la ricerca, le otto storie presentate da Riccardo Luna, giornalista e ideatore del progetto”.

Nella nota di TIM si legge che la ricerca si è svolta nello scorso aprile. Otto in tutto le storie selezionate, una per ogni puntata. In 25 minuti, Rai e TIM si propongono di descrivere le esperienze di privati cittadini ed enti pubblici che hanno fatto “di necessità virtù” superando grazie ai nuovi strumenti digitali le difficoltà dovute indirettamente al virus.

Le otto puntate, frutto del lavoro congiunto di RaiPlay e TIM in collaborazione con Rai Pubblicità, sono già disponibili sulla piattaforma di streaming della TV di Stato. Si va dalle storie simpatiche come quella di Nonna Licia, che durante il lockdown ha aperto un profilo Instagram ed è diventata l’influencer più anziana d’Italia, alle storie più “seriose”, come quella di una “scuola di frontiera” di Castel Volturno (Caserta) dove la didattica a distanza ha funzionato particolarmente bene.

Spazio anche a Cristian Fracassi, ingegnere bresciano che ha riprodotto attraverso la stampa 3D le valvole dei respiratori usati nella terapia dei pazienti Covid, e anche ai due giovani economisti Matteo Proietti e Jacopo Gambuti, fondatori del primo servizio di commercio elettronico di quartiere.

Poi c’è la Galleria degli Uffizi, con la squadra guidata da Eike Schmidt che ha permesso agli appassionati d’arte di visitare il museo da casa, e ancora l’invenzione di Riccardo Suardi – Nibol –, un’app che aiuta a individuare bar e altri luoghi al chiuso da sfruttare come postazioni di lavoro improvvisate.