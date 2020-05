TIM: la scuola di competenze digitali è stato un successo

Sono state oltre 700.000 le visualizzazioni totali, suddivise in sette settimane, del progetto Maestri d’Italia, ideato da Riccardo Luna e promosso da TIM e altri 30 partner. Si tratta da un’iniziativa legata al progetto Operazione Risorgimento Digitale e avente come scopo la promozione della cultura digitale. Riccardo Luna ha espresso il seguente pensiero:

Maestri d’Italia è stata un’esperienza appassionante: per sette settimane abbiamo tenuto compagnia ai bambini insegnando loro le basi del coding e della scienza e i cinque corsi di competenze digitali per adulti sono andati tutti esauriti. Ogni giorno inoltre abbiamo ospitato un grande maestro che ha fatto lezione agli studenti che faranno la maturità. Tutto online, in streaming, registrando numeri davvero importanti. Una conferma che Internet e i suoi strumenti sono fondamentali. É aumentata ora la consapevolezza dell’importanza di avere competenze digitali: per la scuola, per lavorare, per la vita sociale. Operazione Risorgimento Digitale ripartirà da qui: da questa nuova domanda di Internet.

In questo particolare momento storico in cui molti hanno compreso quanto da digitalizzazione sia fondamentale, la scuola di internet Maestri d’Italia ha portato nelle case degli italiani, grazie a una piattaforma semplice, alcune testimonianze di esperti e contenuti formativi. Un progetto pensato per tutti: dagli anziani che durante la Fase 1 volevano imparare a vedere i propri nipoti grazie al PC fino ai più giovani che si interfacciano per la prima volta con questo mondo. Salvatore Rossi, il Presidente di TIM, ha dichiarato:

TIM è stata al fianco degli italiani in questa terribile emergenza e continuerà a farlo anche nella fase di ripartenza. Abbiamo favorito la diffusione delle tecnologie digitali, innanzitutto garantendo e rafforzando la rete di trasmissione voce e dati, ma anche fornendo a varie fasce della popolazione italiana lezioni e dialoghi sul tema dell’innovazione. Imprese, famiglie e studenti hanno potuto, grazie a TIM, fruire di una scuola di eccellenza sulle competenze digitali, vera chiave di sviluppo del Paese.

L’ultimo incontro è stato trasmesso ieri 29 maggio in live streaming sul sito web ufficiale. Alla diretta hanno partecipato anche Salvatore Rossi e Salvatore Aranzulla, un divulgatore informatico. Durante il lockdown, molti italiani sono stati accompagnati dalle lezioni incluse nel progetto Maestri d’Italia (disponibili anche on-demand), che hanno concesso loro di guardare il mondo da nuove prospettive. Un’esperienza formativa utile durante la Fase 1, ma che aiuterà i cittadini anche per il futuro.