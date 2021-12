TIM One Number: il servizio per smartwatch sempre connessi

TIM lancia il nuovo servizio One Number, destinato a smartwatch e altri dispositivi dotati di SIM virtuale. Grazie a One Number sarà possibile infatti duplicare il proprio numero di telefono connesso alla linea mobile TIM e utilizzarlo su più device, usufruendo delle stesse offerte attive sulla SIM principale. Il traffico consumato sulla SIM virtuale sarà addebitato direttamente sulla linea dello smartphone associato, seguendo le stesse offerte e promozioni attive.

TIM One Number è stata pensata nell’ottica di una maggiore libertà e mobilità anche fuori casa: grazie a questa soluzione sarà infatti possibile essere sempre connessi anche durante il tempo libero e l’attività sportiva.

Gli utenti TIM potranno infatti lasciare a casa lo smartphone e continuare a ricevere ed effettuare chiamate per mezzo, ad esempio, dello smartwatch. Sarà inoltre possibile, compatibilmente con l’offerta attiva sulla linea, continuare a navigare su Internet e ricevere messaggi e notifiche relative alle applicazioni installate.

La nuova offerta TIM One Number non prevede costi di attivazione; è prevista invece una tariffa mensile di 4,99 euro in aggiunta alle offerte già attive sullo smartphone di riferimento. In occasione del lancio, fino al 31 gennaio 2022, TIM offre tre mesi gratuiti di promozione.

I requisiti tecnici per attivare la SIM virtuale e la promozione One Number prevedono:

Smartphone Android 6.0+ con RAM superiore a 1,5GB

Smartphone iOS 15.2+

Dispositivo compatibile con il servizio eSIM (es. smartwatch con connettività LTE)

Sarà inoltre necessario associare il dispositivo dotato di eSIM alla linea principale: la procedura di abbinamento, illustrata per esteso sul sito TIM, prevede, dopo l’attivazione dell’offerta One Number, il download dell’app Watch e una configurazione in pochi semplici passaggi.

Per l’occasione TIM proporrà nel corso delle prossime settimane una serie di offerte destinate ai propri clienti su alcuni smartwatch compatibili con la eSIM, attingendo dal listino i modelli di punta con sistema operativo Wear OS e WatchOS, oltre che smartphone Android e iOS.