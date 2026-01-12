Se cercate un supporto magnetico sicuro e versatile per il vostro iPhone, UGREEN Auto MagSafe è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Grazie alla combinazione di ventosa a vuoto e adesivo rinforzato, questo accessorio garantisce stabilità eccezionale anche su strade dissestate. Il magnete N55 da 2400 gf mantiene saldamente il telefono, mentre la rotazione a 360° vi permette di trovare sempre l'angolazione perfetta. Potete acquistarlo a soli 16,51€ invece di 24,99€, compatibile con tutti gli iPhone dalla serie 12 in poi, inclusi i nuovissimi modelli della serie 17.

Supporto Auto MagSafe UGREEN, chi dovrebbe acquistarlo?

Il supporto magnetico UGREEN è la soluzione ideale per chi possiede un iPhone 12 o modelli successivi e desidera un accessorio versatile e affidabile per l'auto. Questo porta telefono si rivela perfetto per i pendolari che trascorrono molto tempo alla guida e necessitano di avere lo smartphone sempre a portata di sguardo per navigazione GPS, chiamate in vivavoce o controllo della musica. Grazie alla doppia modalità di fissaggio con ventosa e adesivo, soddisfa le esigenze sia di chi preferisce una soluzione removibile sul parabrezza, sia di chi cerca un ancoraggio più permanente sul cruscotto. Il sistema magnetico MagSafe elimina la scomodità delle clip tradizionali, permettendovi di agganciare e sganciare il telefono con una sola mano in totale sicurezza.

Particolarmente consigliato per chi utilizza custodie compatibili MagSafe e cerca un prodotto che vada oltre il semplice uso automobilistico. Con lo sconto del 34% che porta il prezzo a soli 16,51€, rappresenta un investimento intelligente anche per chi desidera un supporto multiuso da utilizzare in cucina per seguire ricette, in ufficio per videochiamate o in camera per guardare contenuti multimediali. La rotazione a 360° e il magnete ultra-potente da 2400 gf garantiscono stabilità anche su strade sconnesse, rendendolo indispensabile per chi non vuole compromessi tra sicurezza e praticità nella vita quotidiana.

UGREEN Auto MagSafe 2 in 1 combina una ventosa a vuoto ultra-potente con un adesivo rinforzato, capace di reggere fino a 36 kg, e un magnete N55 da 2400 gf che tiene saldamente il vostro iPhone anche con custodie spesse. La rotazione a 360° e il braccio pieghevole vi permettono di trovare l'angolazione perfetta per guidare in sicurezza, mentre la versatilità del sistema lo rende ideale non solo per l'auto ma anche per casa o ufficio.

Vedi offerta su Amazon