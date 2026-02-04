L'Ultimate Ears WONDERBOOM 4 è l'altoparlante Bluetooth perfetto per chi ama la musica ovunque si trovi. Con il suo suono potente a 360°, impermeabilità IP67 e la capacità di galleggiare, vi accompagnerà in piscina, in spiaggia o sotto la doccia senza alcun timore. Offre 14 ore di autonomia, modalità Outdoor Boost per l'esterno e la nuova funzione Podcast per dialoghi cristallini. Su Amazon trovate questo gioiellino nero a soli 69,79€ invece di 103,99€, con uno sconto del 33%. Potete anche associare due speaker per un audio stereo ancora più coinvolgente!

WONDERBOOM 4, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete amanti dell'outdoor e della musica, questo altoparlante è la scelta perfetta per accompagnarvi in ogni avventura. Con la sua certificazione IP67, non dovrete più preoccuparvi di schizzi, sabbia o polvere: che siate in piscina, in spiaggia o sotto la doccia, il WONDERBOOM 4 vi seguirà ovunque galleggiando sull'acqua. La funzione Outdoor Boost ottimizza il suono per gli spazi aperti, mentre la modalità Podcast rende perfettamente intelligibili voci e dialoghi. Con 14 ore di autonomia, vi garantirà musica ininterrotta per tutta la giornata, dalle escursioni mattutine fino alle serate in compagnia.

Questo altoparlante si rivela ideale anche per chi cerca versatilità d'uso quotidiano senza compromessi sulla qualità. Il suono a 360 gradi garantisce un'esperienza d'ascolto uniforme in ogni direzione, perfetto per creare l'atmosfera giusta in casa o durante feste e riunioni. La possibilità di accoppiare due speaker in stereo vi permetterà di espandere l'esperienza sonora quando desiderate maggiore potenza. Con le sue dimensioni compatte e il raggio d'azione Bluetooth di 40 metri, risponde perfettamente alle esigenze di chi vuole portare la propria musica ovunque senza vincoli di cavi o fragilità.

L'Ultimate Ears WONDERBOOM 4 è un altoparlante Bluetooth compatto che offre un suono potente a 360° con bassi eccezionali. Con certificazione IP67, è completamente impermeabile, resistente alla polvere e galleggiante. La batteria garantisce 14 ore di autonomia continua, mentre funzioni come Outdoor Boost e modalità Podcast ottimizzano l'audio per ogni situazione.

