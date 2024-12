Un pazzo ha installato Windows 11 sul suo POCO, ci sono volute 8 ore!

Un utente Reddit conosciuto come u/anh0l ha catturato l'attenzione della community mostrando Windows 11 in esecuzione sul suo smartphone POCO X3 Pro. L'impresa, tutt'altro che semplice, ha richiesto ben otto ore di lavoro e l'utilizzo del Renegade Project, un tool che permette di installare un'interfaccia UEFI su smartphone e successivamente il sistema operativo Windows 11 Arm.

L'esperimento ha suscitato grande curiosità tra gli utenti, molti dei quali si sono chiesti se fosse possibile utilizzare Windows 11 come sistema operativo principale sui propri dispositivi mobili. Purtroppo, la risposta sembra essere negativa.

Lo stesso anh0l ha infatti dichiarato che le prestazioni sono tutt'altro che ottimali: la durata della batteria si aggira attorno alle 2,5 ore, la ricarica è estremamente lenta a causa della mancanza di driver che supportino la ricarica rapida e lo smartphone tende a surriscaldarsi molto, raggiungendo temperature elevate anche durante l'utilizzo normale. Magari su uno smartphone più performante, come POCO F6 Pro, le cose sarebbero potute andare diversamente.

Nonostante le difficoltà e le prestazioni deludenti, l'esperimento di anh0l dimostra ancora una volta la creatività e la tenacia della community tech, sempre pronta a spingere i limiti della tecnologia.

L'impresa di anh0l riporta alla mente i tempi di Windows Phone, il sistema operativo mobile di Microsoft che non è riuscito a conquistare il mercato. Nonostante il suo fallimento commerciale, Windows Phone aveva alcune caratteristiche innovative e apprezzate dagli utenti, come l'integrazione con l'ecosistema Microsoft e l'interfaccia utente Metro UI. Anche se Microsoft sembra aver abbandonato definitivamente il mercato mobile, gli appassionati continuano a tenere vivo il ricordo di Windows Phone, cercando di portare le recenti versioni di Windows sui dispositivi più disparati.

Per chi desidera utilizzare Windows su smartphone senza dover affrontare le difficoltà incontrate da anh0l, esistono soluzioni più pratiche e performanti come l'emulatore Winlator oppure effettuare l'accesso al proprio PC tramite remote desktop.

L'esperimento di anh0l non è l'unico esempio di installazione di Windows su dispositivi non convenzionali. In passato, un altro utente era riuscito a installare Windows 11 su una Nintendo Switch, dimostrando ancora una volta la versatilità del sistema operativo Microsoft e la passione della comunità tech per le sfide più insolite.