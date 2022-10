Con un comunicato stampa, Sir Richard Branson, fondatore del gruppo Virgin, e Tom Mockridge, CEO di Virgin Fibra hanno presentato il nuovo provider in fibra ottica in Italia.

La nuova azienda di telecomunicazioni, l’ultima ad essere entrata nella famiglia Virgin, entra nella contesa della fibra ottica e lancia il proverbiale guanto di sfida a Milano per dire “basta” al cavo di rame.

Richard Branson; Tom Mockridge

Virgin Fibra, garantisce semplicità, trasparenza e connessioni internet veloci e affidabili. Le prestazioni sono garantite dalla fibra pura, utilizzando la tecnologia FTTH (fiber to the home), cioè senza alcun tratto cavo in rame ad abbassarne le prestazioni. A tal proposito non ci è andato leggero Sir Richard Branson, fondatore del Gruppo Virgin, che ha affermato:

“Per troppo tempo le case di tutta Italia hanno sofferto di connessioni lente e instabili a causa del cavo di rame. Quindi, nel vero spirito Virgin, Virgin Fibra è arrivata per fare le cose in modo diverso. L’Italia è un mercato incredibilmente importante per Virgin e sono lieto di dare il benvenuto nella famiglia a Virgin Fibra, che si unirà a Virgin Active, Virgin Radio e Virgin Voyages, per portare grandi servizi e innovazioni ai nostri clienti in Italia“.

Le connessioni in fibra ottica FTTH sono in rapidissima espansione: grazie a Open Fiber, la wholesale company, attualmente sono circa 14,5 milioni di unità immobiliari già raggiunte dal servizio. La connessione a banda ultra larga non garantisce solo prestazioni più elevate, ma si inserisce in un più generico processo di riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti.

Richard Branson

L’offerta di Virgin Fibra è disponibile per tutti coloro il cui indirizzo è coperto dalla rete FTTH di Open Fiber: generalmente a 29,49 euro al mese, per chi sottoscrive oggi è disponibile a 26,99 euro al mese per sempre, senza costi di disattivazione e con modem di ultima generazione offerto gratuitamente.

Con Virgin Fibra non ci sono vincoli di durata. Il contratto ha durata mensile ed è possibile recedere in ogni momento tramite Area Personale o contattando il Servizio Clienti, senza costi di disattivazione. Se non viene comunicata la volontà di recedere il contratto si rinnova ogni mese automaticamente.

A conferma della volontà di creare una sinergia tra i vari gruppi del brand, chi si abbonerà a Virgin Fibra si potrà avere accesso gratuito per 3 mesi a Virgin Active Revolution, il programma di allenamento digitale di Virgin Active. Questo è solo l’inizio di molte altre partnership e vantaggi che solo Virgin può offrire.