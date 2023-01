Vivo si prepara a lanciare Vivo X Flip, il suo primo pieghevole a conchiglia e il suo terzo pieghevole in tutto, includendo il Vivo X Fold+ lanciato nel 2022. Se quest’ultimo si apriva a libro, il Vivo X Flip ha un design sviluppato in verticale e – almeno quanto a concept – è simile al Galaxy Z Flip, pur presentando molti più punti di contatto con il Vivo X90.

Ma soffermiamoci in primis su ciò che lo rende unico, ovvero il design flip. A differenza degli altri pieghevoli a conchiglia (OPPO Find N2 Flip e il già citato Galaxy Z Flip4), questo Vivo presenta un secondo display collocato proprio sotto il modulo fotocamera ed esteso per quasi tutto lo spazio disponibile.

Insomma, Vivo X Flip riprende un po’ quanto fatto da Motorola con i suoi Razr se non altro per la caratteristica del display più grande e collocato non accanto al modulo fotografico, ma esattamente sotto.

Prima accennavamo alla somiglianza con Vivo X90, evidente se si osserva il retro con il modulo circolare, il flash a lato e la barra argentata subito sotto. Anche Vivo X Flip è equipaggiato con un set di obiettivi firmati Zeiss, triplo flash LED e la piega più in basso ricorda un po’ la barra “di design” che contraddistingue X90.

Nei primi rendering, il display secondario ha l’aspetto di un rettangolo con gli angoli arrotondati. La larghezza precisa è 682 pixel, mentre quella dello schermo principale (per avere un termine di paragone) è pari a 1080 pixel.

Il display principale dovrebbe avere una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Non si sa ancora se la fotocamera sarà in-display o meno; del resto, Vivo sembra aver puntato di più sulla fotocamera posteriore, che si potrà anche usare per scattare selfie sfruttando come mirino il secondo display.

Guardando sempre al rendering diffuso da Digital Chat Station, apprendiamo che il pulsante di accensione e il bilanciere del volume si trovano sul lato destro del dispositivo. Per info più dettagliate, occorrerà attendere i prossimi giorni.