La giornata di oggi è dedicata a Samsung ed all’evento Unpacked durante il quale l’azienda ha presentato moltissimi nuovi dispositivi. Assieme agli smartwatch Wear OS di nuova generazione – Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro – e agli auricolari True Wireless con ANC – i Galaxy Buds2 Pro – l’azienda coreana ha sollevato il drappo rosso anche ai tanto attesi nuovi foldable Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4.

Abbiamo avuto modo di provare con mano tutti i prodotti appena citati durante un evento dedicato alla stampa che ha avuto luogo a Londra, mentre presto riceveremo le nostre unità di test per effettuare delle prove approfondite e scrivere le recensioni complete. Ci hanno colpito in positivo, tuttavia, soprattutto gli smartphone pieghevoli di nuova generazione.

Il foldable a conchiglia: dove lo stile incontra la praticità

Samsung Galaxy Z Flip4 costruisce sull’enorme successo avuto dal prodotto precedente del brand, che di fatto è ad oggi lo smartphone pieghevole più economico disponibile sul mercato e per questo più accessibile agli utenti.

La nuova generazione non cambia tale formula di successo, Samsung ha lavorato per ottimizzare al meglio il form factor e realizzare un dispositivo ancora più valido ed appetibile. Praticamente immutato il design esterno di Z Flip4, dunque, che vede migliorati il layout interno, le componenti elettroniche e l’esperienza software.

Per fare spazio alla più ampia batteria, il marchio sudcoreano ha ottimizzato la dimensione della cerniera che supporta lo schermo pieghevole. Una modifica che da fuori non si vede ma che fa un’enorme differenza per aumentare l’autonomia dello smartphone. Migliorata anche l’esperienza fotografica e il nuovo chip Snapdragon 8+ Gen 1 promette tutta la potenza di cui si può avere bisogno con un’altissima efficienza, come da noi verificato.

In mano Galaxy Z Fold4 rimane leggero, comodo e maneggevole da aperto, mentre da chiuso è facilmente trasportabile e non ingombra se inserito in una tasca. Rimane presente il piccolo spazio che si può vedere osservando lo smartphone lateralmente da chiuso, le due metà ancora non sono perfettamente aderenti. Questo non sembra aver però mai causato grossi problemi agli utenti del modello precedente, anche se bisognerà stare particolarmente attenti a sabbia e polvere in quanto lo smartphone è solo certificato IPX8 contro l’ingresso d’acqua.

Il display esterno è ora ancora più utile grazie alle nuove funzionalità implementate via software. È ora più facile utilizzare lo schermo esterno per scattarsi delle foto, per gestire le notifiche, controllare i dispositivi smart home e molto altro ancora.

Samsung Galaxy Z Flip4 è una vera e propria icona di stile soprattutto nella versione personalizzabile BeSpoke Edition. È possibile scegliere tra cornici di tre colori e pannelli di vetro di colori diversi per un totale di ben 75 diverse configurazioni totali. Non solo, la BeSpoke Edition permette agli utenti di effettuare il cambio (a pagamento) di pannelli colorati in un secondo momento nel caso cambiassero idea, anche se per farlo bisogna rispedire lo smartphone verso uno stabilimento adibito all’operazione.

Il pieghevole pensato per diventare “l’unico ed il solo”

Per quanto non sembri a prima vista, Samsung Galaxy Z Fold4 cambia aspetto anche se di poco, la differenza si nota principalmente paragonando le due generazioni di foldable l’una con l’altra. Z Fold4 ha uno schermo esterno che è leggermente più basso e largo del suo predecessore, il che dovrebbe rendere più facile utilizzare il dispositivo e digitare sulla tastiera quando la cerniera è chiusa. Ridotte, anche in questo caso davvero di pochissimo, le cornici che circondano entrambi i display. Piccoli miglioramenti che migliorano l’esperienza ed il design.

Migliorata la tecnologia che ha permesso a Samsung di nascondere ancora una volta la fotocamera interna sotto al display flessibile, il quale ora nell’area dedicata al sensore fotografico ha una densità di pixel più alta. Si vede ancora il foro se lo si cerca da vicino, non siamo arrivati alla qualità del display di ZTE Axon 40 Ultra, ma probabilmente Samsung ha preferito puntare sulla qualità delle immagini registrate invece che sul cercare di nascondere completamente la fotocamera.

Le novità riguardo al comparto fotografico promettono bene ma vogliamo spendere un po’ più di tempo in compagnia dello smartphone prima di sbilanciarci in giudizi. Ovviamente non vuole competere con la gamma Galaxy S per quanto riguarda la qualità delle foto ma vuole comunque offrire un’esperienza di livello premium.

Il peso è diminuito ed in mano si sente, è quindi ora più facile utilizzare Samsung Galaxy Z Fold4 per lungo tempo senza affaticare i polsi o la presa. Stiamo comunque parlando di un prodotto che non è definibile “leggero” ma che si avvicina sempre più al peso dei classici top di gamma premium dal form factor classico.

Lo Snapdragon 8+ Gen 1 promette di rendere questo smartphone pieghevole una vera e propria macchina da guerra. Multitasking con diverse applicazioni aperte, interfaccia desktop con DeX, Android 12L e tutti i miglioramenti software della One UI 4.1.1 (presto verrà aggiornato ad Android 13 e One UI 5.0)… Tutto gira veloce e fluido su questo dispositivo che, se abbinato ad accessori come S-Pen, display esterni, tastiera e mouse, potrebbe essere in grado di diventare l’unico e solo “computer” necessario per alcune tipologie di utenti.

Meglio rifinire che rischiare

Samsung ha iterato sui modelli passati senza rivoluzionare ma rifinendo ogni dettaglio possibile per un’esperienza utente sempre migliore. Certo, la mancanza di concorrenza in occidente, nel mondo dei foldable, permette di giocare sul sicuro… Per ora l’azienda può permettersi di lavorare con calma sui dettagli e questo premierà sul lungo periodo.

I prezzi, se rapportati ad altri prodotti sul mercato, sembrano abbastanza buoni, anche se di certo sono ancora lontani dall’essere adatti a tutte le tasche. Samsung Galaxy Z Fold4 Fold dista 500 euro da un Galaxy S22 Ultra con lo stesso quantitativo di memoria ma ha uno schermo decisamente più grande e comodo per lavorare con la S-Pen, la quale però non è integrata. Il cartellino del prezzo di Samsung Galaxy Z Flip4, come Galaxy Z Flip3, calerà sicuro velocemente nel corso dei mesi e attualmente costa praticamente come altri flagship annunciati nel corso del 2022 dalle caratteristiche simili (ma non pieghevoli). I bonus di preordine e la valutazione dell’usato rendono ancora più interessanti questi prodotti.

Non vediamo l’ora di provarli più con calma, e i sample di prova dovrebbero essere già in viaggio per raggiungerci. Cosa volete conoscere nel dettaglio riguardo a questi due smartphone? Quali prove vorreste effettuassimo in sede di recensione?