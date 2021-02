Vodafone: a San Valentino giga illimitati per tutti gli utenti

Il giorno di San Valentino si sta avvicinando e gli operatori si stanno dando da fare per fare felici i propri clienti proponendo iniziative ed offerte per il giorno dedicato a tutti gli innamorati.

Anche Vodafone, così come WindTre, non si è voluta far trovare impreparata ed ha previsto per tutti i suoi clienti Giga illimitati per tutta la giornata del 14 febbraio, un modo per far sentire il proprio affetto verso tutti coloro che l’hanno scelta e per consentire agli utenti di utilizzare la propria rete dati per tenersi in contatto in un giorno speciale, senza il rischio di non avere giga sufficienti a disposizione. Come avviene praticamente sempre in queste situazioni, i Giga si attiveranno in automatico e si disattiveranno a fine giornata.

Non è tutto perché i clienti Vodafone, come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, potranno essere anche i prossimi protagonisti dei nuovi spot tv dell’operatore londinese. All’iniziativa hanno preso parte tantissimi utenti, decidendo di partecipare attivamente al contest social e pubblicando le proprie storie su Instagram nelle quali è stata raffigurata la loro storia d’amore attraverso scene riprese dai vari film.

I contenuti sono stati attentamente visionati, selezionati ed i migliori prenderanno parte alla campagna dedicata al giorno di San Valentino che partirà proprio in queste ore sulle principali emittenti televisive e sui canali digital e social. Negli spot in questione, i clienti vincitori del contest dichiarano il loro amore ispirandosi a tre grandi storie d’amore protagoniste di altrettanti indimenticabili successi del mondo cinematografico.

In parallelo a queste iniziative, Vodafone ha deciso di fare un altro regalo ai propri clienti con il grande Cinema e le Serie TV. In questi giorni infatti potranno attivare Infinity, la piattaforma di film in streaming creata da Mediaset, con i primi sei mesi offerti direttamente da Vodafone e con tutti i contenuti visibili senza costi aggiuntivi.