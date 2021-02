WindTre: arrivano le scuse per i disservizi, GB illimitati in regalo

WindTre decide di correre ai riparti e di scusarsi pubblicamente a seguito dei disservizi occorsi lo scorso 3 febbraio, che hanno causato non pochi disagi agli utenti di tutta la penisola, con connessione internet assente e l’impossibilità di chiamare o ricevere chiamate, regalando GB illimitati per il giorno di San Valentino.

Più nello specifico si tratta della promozione denominata Giga Gift, molto simile a quella che abbiamo visto con Vodafone lo scorso mese quando si sono verificati, anche in quel caso, alcuni disservizi alla rete.

Il problema creatosi alle reti WindTre non è stato immediatamente riconosciuto dal colosso delle telecomunicazioni, creando così parecchio malumore tra gli utenti che hanno sfogato tutta la propria rabbia in post e messaggi lasciati sui profili social ufficiali. Il giorno successivo la stessa WindTre ha poi riconosciuto queste problematiche, confermandone nello stesso frangente anche la fattiva risoluzione e scusandosi per i disaggi arrecati alla clientela.

Le scuse non si sono fermate però alle sole parole tanto che l’operatore ha voluto mettere in atto un gesto concreto e far sentire la propria vicinanza ai clienti, proponendo così giga illimitata per la navigazione su dispositivi mobile per il prossimo 14 febbraio 2021, giorno che coincide con la festa di San Valentino.

credit: Mondomobileweb; SMS Wind

Gli utenti interessati sono stati avvisati tramite un SMS, in distribuzione proprio in queste ore che recita. “Lavoriamo incessantemente per garantire la qualità della nostra rete. Nei giorni scorsi non siamo stati perfetti ed il 14/02 ti offriamo la libertà di NAVIGARE dal tuo smartphone SENZA CONSUMARE I TUOI GIGA, per un giorno intero. Info su www.windtre.it/gbgift».

Le condizioni previste per accedere all’offerta sono più o meno quelle che siamo abituati sempre a leggere in questi casi: ossia l’attivazione automatica e senza costi aggiuntivi, la disattivazione automatica alla scadenza, l’incompatibilità con le offerte che prevedono solo un piano tariffario con internet e la non applicabilità con le SIM sospese.