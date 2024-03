Doppio SCONTO su questo avviatore auto da 1500A! (-36%)

State cercando un metodo affidabile per non rimanere mai a piedi con la vostra auto? L'avviatore auto NEXPOW da 1500A è l'accessorio che non può mancare nel vostro kit di emergenza. Questo potente booster di avviamento è capace di avviare veicoli a motore fino a 7,0L a benzina o motori diesel fino a 5,5L in soli pochi secondi. Oltre a essere un affidabile avviatore d'emergenza, funziona anche come power bank e dispone di tre modalità di luce d'emergenza. Oggi lo trovate in offerta su Amazon al prezzo di 38,39€ rispetto al prezzo originale di 59,99€, grazie allo sconto del 20% e al coupon in pagina per ottenere uno ulteriore sconto del 20%.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 20% durante il checkout

Avviatore per batteria auto NEXPOW da 1500A, chi dovrebbe acquistarlo?

L'avviatore per batteria auto NEXPOW da 1500A è stato pensato per coloro che cercano una soluzione immediata e affidabile ai problemi di avviamento del veicolo. Questo dispositivo è ideale per chi possiede auto, camion, motocicli, barche, camper o trattori, essendo in grado di avviare motori a benzina fino a 7L e motori a diesel fino a 5,5L in soli pochi secondi. Inoltre, grazie alle sue funzioni di sicurezza avanzate, elimina il rischio di scintille o malfunzionamenti durante l'uso, rendendolo un accessorio indispensabile per viaggiare con serenità.

Oltre ad essere un potente avviatore, questo dispositivo funge anche da power bank di grande capacità, permettendo di ricaricare dispositivi mobili tramite ingressi USB. Questa caratteristica lo rende particolarmente utile per chi si trova spesso in movimento e ha la necessità di mantenere i propri dispositivi sempre carichi. La presenza di una torcia LED con tre modalità di luce, inclusa la modalità SOS, lo rende inoltre uno strumento versatile per fronteggiare emergenze o situazioni di scarsa visibilità. L'avviatore per batteria auto NEXPOW da 1500A rappresenta una soluzione completa per la sicurezza e la comodità in viaggio, adatta a tutti coloro che desiderano affrontare la strada senza imprevisti.

L'avviatore per batteria auto NEXPOW da 1500A è attualmente disponibile al prezzo di 38,39€, rispetto al prezzo originale di 59,99€. Un dispositivo essenziale per la vostra sicurezza in viaggio, che vi fornisce non solo la tranquillità di poter avviare la vostra auto in qualsiasi situazione ma anche la comodità di una power bank per mantenere i vostri dispositivi carichi. Raccomandiamo l'acquisto per la sua multifunzionalità, la sicurezza avanzata che offre e il suo prezzo conveniente.

