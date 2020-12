Vodafone Neo, lo smartwatch per i più piccoli dal cuore Disney

Vodafone ha annunciato l’arrivo del primo smartwatch dell’azienda pensato appositamente per i bambini, chiamato Neo. Il prodotto è stato realizzato in collaborazione con Disney e include diversi temi personalizzati con i personaggi Marvel, Pixar, Disney e Star Wars.

Durante un evento tenutosi in streaming, Vodafone ha presentato al mondo il frutto degli sforzi della collaborazione con il gigante dell’intrattenimento Disney. L’obiettivo di Vodafone Neo è quello di permettere a genitori e tutori di rimanere in contatto con i bambini tramite chiamate, chat ed emoji mentre fanno il loro primo passo nel mondo digitale.

Vodafone Neo include una fotocamera che permetterà ai bambini di catturare le proprie avventure quotidiane, mentre il tracker registrerà le loro attività per mantenerli al sicuro. La caratteristica più importante dello smartwatch è che permette ai genitori di rimanere in contatto con i propri figli anche quando sono lontani con chiamate, chat e messaggi video.

“La Vodafone Smart App consente ai genitori e ai tutori di avere il pieno controllo dell’esperienza digitale di un bambino con Neo, dandogli l’approvazione di una cerchia di contatti di fiducia, gestendo il tempo dello schermo attraverso la ‘Quiet Mode’ e visualizzando la posizione del dispositivo.

Il calendario e le funzioni meteo incoraggiano i bambini a interagire con il mondo che li circonda e i genitori possono anche impostare eventi e promemoria. Neo è il primo passo perfetto per genitori e figli per rimanere connessi in un ambiente divertente e sicuro senza accesso a internet o ai social media” scrive Vodafone nel proprio comunicato stampa.

Grazie a personaggi e contenuti Disney, i bambini possono personalizzare la loro esperienza Neo scegliendo il proprio “compagno” da una selezione di personaggi familiari, tra cui Minnie Mouse, Elsa, Buzz Lightyear, Darth Vader, The Armoured Avenger e “Baby Yoda” della serie Disney+ The Mandalorian.

I bambini possono passare a un altro personaggio ogni volta che vogliono, mentre Vodafone afferma che l’orologio si aggiornerà automaticamente nel tempo con ulteriori personaggi ed esperienze senza alcun costo aggiuntivo.

Il nuovo smartwatch per i bambini ha un display AMOLED da 1,2″ con risoluzione 390×390 pixel il quale è ospitato in una resistente cassa in policarbonato con cinturino in morbido TPU. La fotocamera è da 5 megapixel mentre a muovere il tutto ci penserà il chip Qualcomm 2500W, pensato appositamente per i wearable, accompagnato da 512MB di RAM e 4GB di memoria interna.

Secondo Vodafone la batteria da 470mAh permetterà fino a 24h di utilizzo tra le ricariche, valore variabile in base all’utilizzo.

“Siamo entusiasti di poter reimmaginare le possibilità di esperienze smartwatch per bambini attraverso questa entusiasmante collaborazione in una categoria in rapida crescita. Unendo design interattivo e tecnologia all’avanguardia con i personaggi amati di Disney, Pixar, Marvel e Star Wars, abbiamo creato un’esperienza davvero innovativa per i bambini” ha affermato John Love, VP Esperienze interattive nei Disney Park, Esperienze e Prodotti.

I dati tecnici di Vodafone Neo non sorprendono, ma non è quello l’obiettivo. Non stiamo parlando di un prodotto destinato a consumatori adulti con la necessità di smartwatch con a bordo il meglio della tecnologia a discapito del costo. Vodafone Neo punta a garantire un’esperienza piacevole per i bambini, includendo tutte le tecnologie davvero necessarie e senza pesare troppo sul portafoglio dei genitori.

Vodafone Neo sarà infatti disponibile a partire da 199,00 euro a partire da inizio 2021.